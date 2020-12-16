Разочарование года: кто из украинских политиков получил «почетное» звание

Президент Украины Владимир Зеленский признан разочарованием года. О таких итогах очередного опроса сообщает Центр Разумкова.

42% участников опроса считают Зеленского разочарованием года. Фото из свободных источников

В разочаровании политикой Зеленского признались 42% опрошенных. Следующим за действующим главой государства в антирейтинге симпатий украинцев оказался пятый президент Петр Порошенко (10%). По 2% респондентов одинаково недовольны работой Виктора Медведчука, Дениса Шмыгаля, Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и Алексея Гончарука. В перечень персон, которые разочаровали население, также попал Святослав Вакарчук (1%). Интересно, что 5% от общего количества участников опроса ответили, что испытывают недовольство относительно всего украинского политикума. Еще 17% не определились с ответом.

Интересно, что одновременно с высоким показателем недоверия, Владимир Зеленский все же завоевал и звание "политик года". Таким его считают 20% опрошенных (в 2019 году — 46%). В этом списке Петр Порошенко также находится на втором месте (10%). "Бронза" с показателем доверия 5% — у Юрия Бойко. 4% респондентов отдали бы звание "политик года" Виктору Медведчуку, по 3% — Дмитрию Разумковау и Юлии Тимошенко. Значительное количество участников исследования — 36,5% — не предоставило преимущества ни одному из представителей украинских политических сил. По сравнению с 2019 годом эта цифра заметно выросла — с 24%.

Ранее "Комментарии" сообщали, что рейтинг доверия украинцев к Владимиру Зеленскому снизился с середины ноября. Декабрь политик начал с показателем "народной любви" в 44%.

Также издание писало, что Медведчук переиграл Зеленского и Ахметова в Кривом Роге — на родине президента.



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