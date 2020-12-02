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Новый рейтинг доверия к политикам: кто наступает на пятки лидеру-Зеленскому

Согласно рейтингу, президенту Зеленскому доверяют больше всего, хотя уровень доверия снова снизился

сегодня, 12:45 comments1465
Автор:

Таисия Ерохина

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому снизился на пару процентов с середины ноября и достиг 44% к этому моменту. Об этом свидетельствует опрос украинцев за 28-30 ноября, проведенный социологической группой "Рейтинг".

Новый рейтинг доверия к политикам: кто наступает на пятки лидеру-Зеленскому

Фото: ОП

Так, рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, тогда как не доверяет ему большее количество — 53%. Далее следует мэр Киева Виталий Кличко с уровнем доверия в 33%, а за ним – экс-премьер-министр Владимир Гройсман — 31%.

Менее трети опрошенных выразили доверие к главе парламента Дмитрию Разумкову — 27%. У главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко рейтинг доверия достиг 26%, у одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко — 24%, а у пятого президента и лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко — 23%. Главе МВД Украины Арсену Авакову доверяют 22%. Тогда как министр иностранных дел Украины времен Януковича Арсений Яценюк получил доверие 15% респондентов, столько же – у нынешнего главы Кабмина Дениса Шмыгаля. А вот у руководителя Офиса президента Андрея Ермака только 9% тех, кто ему доверяет.

Новый рейтинг доверия к политикам: кто наступает на пятки лидеру-Зеленскому - фото 2

Добавим, что 34% опрошенных сказали, что довольны деятельностью президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, но 62% — не удовлетворены. Работу Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией одобрили 28%, недовольны — 68%. У Министерства внутренних дел — 28% и 60% соответственно, еще 12% — затруднились ответить. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (таких 72%) и Верховной Рады (78%).

Новый рейтинг доверия к политикам: кто наступает на пятки лидеру-Зеленскому - фото 3

Напомним, предыдущий опрос социологов показал, что Зеленскому в Украине доверяют 46% респондентов, Разумкову – 32%, меньше поддержки у Бойко, Порошенко, Тимошенко и Авакова.

Как сообщалось, правительство и партия власти пока не дают четких ответов о том, когда и как будут вводить локдаун в Украине, хоть карантин выходного дня уже обещали не продлевать. Эксперты рассказали "Комментариям", какие ошибки совершены и может ли локдаун добить эту власть.


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Источник: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_na_karantine_monitoring_obschestvennyh_nastroeniy_28-30_noyabrya.html
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