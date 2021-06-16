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Громкие заявления Зеленского в адрес США: эксперт рассказал, что на самом деле мешает Украине вступить в НАТО

Политический обозреватель прокомментировал заявления президента Украины в адрес администрации Соединенных Штатов

сегодня, 15:11
Автор:

Елизавета Черных

Абсолютная некомпетентность Зеленского в сфере дипломатии и международных отношений является прямой угрозой национальной безопасности и обороне Украины. Так считает политический обозреватель Павел Нусс.

Громкие заявления Зеленского в адрес США: эксперт рассказал, что на самом деле мешает Украине вступить в НАТО

Громкие заявления Зеленского в адрес США. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Эксперт прокомментировал заявления президента Украины в адрес нынешней администрации США, в частности, о членстве в НАТО, а также рассказал, что мешает нашему государству стать частью Североатлантического Альянса. 

"Ну, вот, например, этот "вождь зеленого пролетариата" абсолютно беспардонно и безответственно заявил, что хотел бы от президента США Джо Байдена определенности в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Он захотел услышать от президента США "да" или "нет". Такой ультимативный и непрофессиональный подход обескуражил дипломатов и самого президента Байдена, который ему и ответил, что Украина может вступить в НАТО, если, в частности, преодолеет системную коррупцию, в тонкой форме намекнув на зависимости Зеленского от его коррумпированного окружения и олигархов.

В данном контексте многие думали, что прогресса в борьбе с коррупцией не было и во времена президентства Петра Порошенко. Это не так: в 2016 году, в ноябре, на тот момент президент Европейского совета Дональд Туск провел переговоры с  Порошенко, во время которых положительно оценил результаты борьбы с коррупцией. Позитивные оценки также были отмечены со стороны США.

Сейчас же полный регресс борьбы с коррупцией в результате прихода к власти олигархического клана, натянувшего на себя "молодое лицо просто парня из народа", замечен как в ЕС, так и в США, а потому Зеленский становится токсичным, что полностью не соответствует украинским национальным интересам. 

И, да. Теперь вопрос о встрече Зеленского с Байденом снова оказался открытым вопреки усилиям, в том числе Петра Порошенко, который, воспользовавшись своими контактами с Белым для, лоббировал и продолжает лоббировать встречу Байдена с Зеленским в интересах нашего государства.

И все из-за наглости, абсолютной некомпетентности действующей верхушки во главе с Зеленским.

Но, там, где есть разум и понимание, где ест опыт и очень влиятельные контакты, работу над возможностью встречи Зе с Джо Байденом – не прекращают. Лаврская продолжает "лупати сю скалу". 

Ранее портал "Комментарии" писал, как могут развиваться американо-украинские отношения. 


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Источник: https://comments.ua/
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