Березовец: Зеленский оставил Ахметову две альтернативы

Бизнесмену Ринату Ахметову президент Владимир Зеленский сегодня во время пресс-марафона оставил две альтернативы: прийти и обсудить условия капитуляции или пойти на открытую войну. Зеленский так и сказал, что он приглашает Ахметова в Офис президента или же в другие государственные структуры, где можно откровенного поговорить. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политтехнолог и телеведущий Тарас Березовец.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Впрочем, Ахметов как прошедший школу 90-х скорее предпочтёт второе. Поскольку прозвучало тяжкое обвинение в подготовке путча, о котором написали все мировые СМИ, Ахметову придётся отвечать лично. Почему бы не в эфире своих телеканалов, у того же Шустера?", – отметил Тарас Березовец.

Читайте на портале "Комментарии" – Владимир Зеленский заявил, что спецслужбам стало точно известно, о том, что бизнесмен Ринат Ахметов может быть причастен к подготовке госпереворота в стране. В частности, фамилия Рината Ахметова упоминалась, когда между представителями украинской стороны и российской стороны обсуждался вопрос проведения претесных акций в Украине. При этом Владимир Зеленский предупредил Рината Ахметова, что выступать против государства Украина и против законно избранного президента – это нехорошая затея, за которую придется отвечать.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский дал понять, что увольнять главу своего офиса он не намерен. Зеленский назвал Ермака очень ценным человеком, который профессионально выполняет свои обязанности.





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