Байден должен сделать больше и помочь завершить войну на Донбассе, - Зеленский

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать российскую агрессию и помочь завершить войну на Востоке Украины. А для вступления Украины в НАТО недостаточно только слов поддержки со стороны США. Так считает президент Украины Владимир Зеленский, о чем он заявил в интервью изданию CNN, пишет РБК-Украина.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По информации издания, президент Украины назвал Америку "хорошим другом", однако отметил, что Байден должен сделать больше, дабы сдержать Российскую Федерацию и помочь закончить военный конфликт.

По словам Владимира Зеленского, нашей стране требуется больше оружия, финансов на борьбу и больше поддержки на пути к вступлению в Североатлантический Альянс.

"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами", — сказал государственный глава.





Напомним, что по словам Владимира Зеленского, Украина готова к вторжению Российской Федерации. Кроме того, президент не исключает, что это может произойти. Об этом гарант заявил журналистам американского телеканала CNN во время визита в зону ООС.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Администрации нового президента США Джо Байдена рассказали, что будет, если Россия решится на масштабную военную агрессию против Украины. По его словам, если кремлевский режим Владимира Путина пойдет на обострение ситуации на Донбассе и усилит агрессию против Украины, то Россия очень дорого заплатит за это. Он отметил, что в США найдут механизмы для того, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее агрессивные действия.













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