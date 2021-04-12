Байден должен сделать больше и помочь завершить войну на Донбассе, - Зеленский

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Елизавета Черных
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать российскую агрессию и помочь завершить войну на Востоке Украины. А для вступления Украины в НАТО недостаточно только слов поддержки со стороны США. Так считает президент Украины Владимир Зеленский, о чем он заявил в интервью изданию CNN, пишет РБК-Украина.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
По информации издания, президент Украины назвал Америку "хорошим другом", однако отметил, что Байден должен сделать больше, дабы сдержать Российскую Федерацию и помочь закончить военный конфликт.
По словам Владимира Зеленского, нашей стране требуется больше оружия, финансов на борьбу и больше поддержки на пути к вступлению в Североатлантический Альянс.
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