Зеленский сделал важное заявление о вторжении России

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Елизавета Черных
По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина готова к вторжению Российской Федерации. Кроме того, президент не исключает, что это может произойти. Об этом гарант заявил журналистам американского телеканала CNN во время визита в зону ООС, пишет РБК-Украина.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
По словам Владимира Зеленского, в нашей стране понимают, что российское вторжение является вполне реальным сценарием развития конфликта.
Напомним, что накануне президент совершил поездку в зону ООС на фоне усиления российской агрессии и стягивания войск РФ у украинской границы. Президент подчеркнул, что во время рабочей поездки на Донбасс, он посетил боевые позиции, где трагически скончались украинские герои и где наибольшее количество раненых.
Ранее эксперты оценили для портала "Комментарии" вероятность переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По словам специалистов, разговор двух президентов вряд ли состоится раньше, чем произойдет встреча украинского президента с французским коллегой — Эмманюэлем Макроном. И, возможно, канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречу эту анонсировали на текущую неделю. Возможно, в конце ее. Именно после этого появится какое-то понимание, куда двигаться дальше в вопросе деэскалации, в которой заинтересованы все, кроме России. Ей еще есть куда поднимать ставки, чем она и занимается в последние недели, демонстративно бряцая оружием у наших границ, а также в захваченных Крыму и ОРДЛО.
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