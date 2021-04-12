Зеленский сделал важное заявление о вторжении России

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина готова к вторжению Российской Федерации. Кроме того, президент не исключает, что это может произойти. Об этом гарант заявил журналистам американского телеканала CNN во время визита в зону ООС, пишет РБК-Украина.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По словам Владимира Зеленского, в нашей стране понимают, что российское вторжение является вполне реальным сценарием развития конфликта.

"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения — ред.), с 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (руководство России — ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", — сказал глава государства.

Напомним, что накануне президент совершил поездку в зону ООС на фоне усиления российской агрессии и стягивания войск РФ у украинской границы. Президент подчеркнул, что во время рабочей поездки на Донбасс, он посетил боевые позиции, где трагически скончались украинские герои и где наибольшее количество раненых.

Ранее эксперты оценили для портала "Комментарии" вероятность переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По словам специалистов, разговор двух президентов вряд ли состоится раньше, чем произойдет встреча украинского президента с французским коллегой — Эмманюэлем Макроном. И, возможно, канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречу эту анонсировали на текущую неделю. Возможно, в конце ее. Именно после этого появится какое-то понимание, куда двигаться дальше в вопросе деэскалации, в которой заинтересованы все, кроме России. Ей еще есть куда поднимать ставки, чем она и занимается в последние недели, демонстративно бряцая оружием у наших границ, а также в захваченных Крыму и ОРДЛО.





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