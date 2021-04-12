У Байдена рассказали, что будут делать США, если Россия нападет на Украину

В администрации нового президента США Джо Байдена рассказали, что будет, если Россия решится на масштабную военную агрессию против Украины. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому изданию "NBC News".

Президент США Джо Байден

По его словам, если кремлевский режим Владимира Путина пойдет на обострение ситуации на Донбассе и усилит агрессию против Украины, то Россия очень дорого заплатит за это. Он отметил, что в США найдут механизмы для того, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее агрессивные действия.

Блинкен сказал, что Джо Байден четко дал понять, что если Россия будет вести агрессивную и безрассудную политику, то будут серьезные последствия, а Москва заплатит серьезную цену за свои действия. Также дипломат добавил, что американский лидер говорил, что с Россией нужно сотрудничать в тех сферах, которые представляют общий интерес, в частности, по вопросу контроля над вооружениями.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное за всю историю количество голосов избирателей. В декабре его победу официально утвердила Коллегия выборщиков.

Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации, заняв этот пост в возрасте 78 лет. Во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным Байден обсудил с главой Кремля вопрос продления договора о сокращении стратегических вооружений, отравление оппозиционера Алексея Навального, вмешательство в американские выборы и российскую агрессию на Донбассе. Байден заявил о поддержке территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ТКГ назвали условие для силового освобождения ОРДЛО.

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