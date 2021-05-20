Банкротство "Укрзализныци": Зеленский требует посадить воров

Чтобы государственное предприятие "Укрзализныця" не стало банкротом, менять руководство недостаточно. За коррупционные схемы и разворовывание денег все причастные должны нести уголовную ответственность. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.



"Укрзализныця". Фото: interfax.com.ua

Главная проблема на крупных госпредприятиях — это мошенничество руководителей или работников разного уровня, отметил Зеленский. А накопление кредитов под очень высокие проценты — одна из причин банкротства "УЗ".

"Воровали деньги в "Укрзализныце". Я считаю, что не может быть предприятие неприбыльным, почти банкротом... "Укрзализныця" имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов. Они брали кредиты до меня. Слава богу, при мне этого не было. Они брали кредиты на 100, 200, 300 миллионов долларов под 10-12% [годовых]. На этом зарабатывала та или иная "прокладка" между отдельным банком и "Укрзализныцей", — рассказал президент.

По его словам, власть меняет руководство предприятия и давит на руководителей.

"Это будет до тех пор, пока не придет руководитель, который изменит все звенья, начиная от среднего и до низшего. Это отдельная история. По моему мнению, несмотря на то, что "Укрзализныця" — это стратегическое предприятие, я думаю, как там иметь партнерство с частными реальными инвесторами. Считаю, что без них будет очень сложно, потому что это предприятие — банкрот уже много лет", — сказал Зеленский.

Напомним, 17 марта Кабмин уволил председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака. Исполняющим его обязанности стал Иван Юрик. Ранее в отставку подал директор по коммерческой работе и логистике "УЗ" Иракли Эзугбая.

Смену руководства на предприятии глава государства прокомментировал так: "Только силой, только "посадками" можно там навести порядок".

Ранее сообщалось, что глава "Укравтодора" Александр Кубраков возглавил Министерство инфраструктуры Украины. Главной целью он назвал стабилизацию финансового положения "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" рискует попасть в новый виток скандалов. В частности, члены Специальной временной следственной комиссии обратили внимание на количество и размер премий, которые получают члены Наблюдательного совета перевозчика.

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