Банкротство "Укрзализныци": Зеленский требует посадить воров

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Наталья Некрасова
Чтобы государственное предприятие "Укрзализныця" не стало банкротом, менять руководство недостаточно. За коррупционные схемы и разворовывание денег все причастные должны нести уголовную ответственность. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Укрзализныця". Фото: interfax.com.ua
Главная проблема на крупных госпредприятиях — это мошенничество руководителей или работников разного уровня, отметил Зеленский. А накопление кредитов под очень высокие проценты — одна из причин банкротства "УЗ".
По его словам, власть меняет руководство предприятия и давит на руководителей.
Напомним, 17 марта Кабмин уволил председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака. Исполняющим его обязанности стал Иван Юрик. Ранее в отставку подал директор по коммерческой работе и логистике "УЗ" Иракли Эзугбая.
Смену руководства на предприятии глава государства прокомментировал так: "Только силой, только "посадками" можно там навести порядок".
Ранее сообщалось, что глава "Укравтодора" Александр Кубраков возглавил Министерство инфраструктуры Украины. Главной целью он назвал стабилизацию финансового положения "Укрзализныци".
Напомним, "Укрзализныця" рискует попасть в новый виток скандалов. В частности, члены Специальной временной следственной комиссии обратили внимание на количество и размер премий, которые получают члены Наблюдательного совета перевозчика.
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