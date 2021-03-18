Жмака досрочно уволили из «Укрзализныци»: насколько эффективным будет решение Кабмина

Кабинет министров Украины вчера, 17 марта, согласовал досрочное прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака и возложил исполнение обязанностей на Ивана Юрика. За неделю до этого решения, 11 марта, директор по коммерческой работе и логистики "Укрзализныци" Иракли Эзугбая решил уйти в отставку, якобы в связи с медленным реформированием предприятия и травлей руководства предприятия. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, чем обоснована замена руководства УЗ и что сейчас происходит в компании.



Владимир Жмак. Фото из открытых источников

Накануне решения Кабмина кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев сообщил, что отставку Владимира Жмака поддержал Набсовет компании.

"Фиаско команда Жмака потерпела фактически в течение полугода. Несколько хаотичных попыток выдать желаемое за действительное, визуализация продолжения реформирования при реальном стремительном пике вниз. Лично для меня все стало понятным после знакомства с проектом финплана на 2021 год", – прокомментировал решение Рязанцев.

Неожиданное решение для Владимира Жмака

Решение Кабмина прокомментировал и сам Владимир Жмак. В своем Telegram-канале он написал, что считает решение странным и не видит оснований для своего увольнения.

Жмак также рассказал, что утром 16 марта, в его день рождения, ему позвонил глава Набсовета "Укрзализныци" и после поздравлений предложил ему немедленно написать заявление об увольнении по соглашению сторон. Но его это предложение не заинтересовало. После этого правительство приняло решение об увольнении Владимира Жмака с должности руководителя "Укрзализныци". Не забыл он и о своих достижениях.

"4-ый квартал 2020 года стал успешнее, чем аналогичный в предыдущие два докризисных года, доля вагонов УЗ на рынке выросла с 16 до 24 процентов, мы начали ломать схемы и бороться с коррупцией, вернули УЗ доверие рынка и делового сообщества, пассажирские маршруты возобновлялись, электроэнергию стали покупать напрямую у производителя и за два месяца 2021 года продали металлолома в два раза больше, чем за весь 2020 год. Нами был наработан алгоритм анбандлинга УЗ и подготовлен амбициозный финансовый план (правда, "традиционные" темпы Мининфраструктуры не позволили нам его до сих пор утвердить)", – написал Жмак.

Реформы в "Укрзализныце"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что новое правление пришло под обещания провести реформу. Причем реформу, формально согласованную с правительством и Набсоветом УЗ.

"Суть была в том, чтобы разделить виды деятельности УЗ. Отдельно: грузоперевозки; пассажирские перевозки; системы диспетчеризации (обслуживание всех жд-путей, подъездов, стрелок); ремонтные предприятия (вагоны всех видов, локомотивы). Но та непрозрачная система, которая была до этого, позволяла неплохо обогащаться. И ее не особо хотели (и не хотят) менять бенефициары. И когда Жмак и те, кто пришел с ним, попытались начать реформу, они столкнулись с серьезным сопротивлением", – полагает эксперт.

По мнению Бориса Кушнирука, когда грузоперевозки начали отделять, началась борьба за грузы. Раньше было так: кому даем, кому не даем, по какой цене – решали непрозрачно, с собственной выгодой. Много денег и возможностей. А когда началась политика прозрачная и понятная (как будут предоставлять вагоны, причем пошла конкуренция с частными компаниями, которые уже перевозят большую часть грузов, как только началась попытка сделать конкурентным рынок), пошли игры.

"Чиновники среднего звена УЗ, которые неплохо на всём наживались, определенные профсоюзы, нардепы, сделали всё, чтобы блокировать реформу, дискредитировать ее. И, судя по тому, что новое руководство вынудили уйти, желание продолжать дерибан – победило", – отмечает эксперт.

Проблемы в "Укрзализныце"

Руководитель международной консалтинговой компании Investegy, эксперт по экономическому анализу и транcпортной инфраструктуре Ярослав Пилипчук отмечает, что решение об увольнении Владимира Жмака с должности главы правления УЗ, которую он занимал с конца августа прошлого года, подтверждает проблемы "Укрзализныцы". И то, что там идет постоянная борьба за сферы влияния. Причем ведут ее те, кто уже давно "в теме", знает схемы, потоки – и не желает ими делиться.

"Ситуацию в целом в "Укрзализныце" достаточно печальная. Видим падение грузоперевозок, видим проблемы с инфраструктурой, огромные финансовые потери. В этом году впервые заложили средств на обновление пассажирского состава. Но в целом ситуация достаточно критичная. Инвестиций серьезных нет, не налажены бизнес-процессы. А решать проблемы поднятием цен на билеты – не вариант. Пассажиры и так не всегда могут потянуть действующие расценки. Есть глобальные вопросы по Набсовету. Чем он занимается? Это его функция – смотреть и разбираться, чтобы не было схем, коррупционных потоков, чтобы проходила оптимизация процессов, реформирование. А у нас деятельность УЗ расследует парламентская Временная следственная комиссия. Что делает Набсовет – непонятно. Как и то, что делают в нем люди, которые никогда не работали на железной дороге", – говорит эксперт.

По его мнению, было бы разумно, не дожидаясь окончания контрактов, разорвать их с действующими членами Набсовета. И начать публично, прозрачно процедуру отбора нового – из тех, кто реально имеет отношение к железнодорожной сфере. Также важно выработать стратегический план развития УЗ и принять, наконец, закон о железнодорожном транспорте.

Напомним, Верховная Рада приняла проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВСК по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", расследование фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства органами управления, приведшими к значительному ухудшению технического состояния предприятия. О том, кто может попасть под удар и какие могут быть последствия расследования рассказали украинские эксперты.

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