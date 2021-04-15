Арестович заявил, что планирует стать Президентом Украины

Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о наличии у себя президентских амбиций. Об этом он сообщил во время интервью украинскому журналисту Сергею Лещенко.

Алексей Арестович

По его словам, его намерения стать президентом Украины не являются секретом, однако он планирует заняться этим в будущем. Но не в ближайшее время. Он отметил, что президентом он хочет стать через несколько политических тактов в нашей стране.

Также Арестович задали вопрос о будущем министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимает этот пост уже более 7 лет, однако спикер украинской делегации не смог дать ответа на этот вопрос. Лещенко спросил его, может ли быть такое, что он будет бороться с Аваковым за пост Президента Украины в будущем, на что тот ответил, что такой вариант можно допустить, однако подчеркнул, что это точно будет нескоро.

Справка: Алексей Арестович был назначен спикером украинской делегации в минской ТКГ и советником главы делегации Леонида Кравчука в октябре 2020 года. В декабре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил его внештатным советником по стратегическим коммуникациям.

В Офисе президента и украинской делегации в ТКГ Арестович работает на общественных началах и, по его словам, не получает никаких денег за свою работу. До прихода в политику он был известен как блогер, военный обозреватель, лектор, актер и ветеран войны на Донбассе. Стоит также отметить, что несмотря на работу в команде Владимира Зеленского, на выборах 2019 года Арестович активно поддерживал тогдашнего главу государства Петра Порошенко.

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