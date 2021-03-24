Журналист рассказал о возможности нападения Путина на Украину

Украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал возможное военное вторжение России в Украину со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он сообщил в интервью политологу Юрию Романенко.

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По его словам, потенциальное военное вторжение России на Донбасс, о котором часто говорят в последнее время, не сможет стать пуском к развалу нашей страны. Он отметил, что такой риск существовал в 2014 году, однако с тех пор Украина значительно окрепла.

Бутусов сказал, что украинский народ понял, что такое Россия и объединился против врага в помощи фронту и отношению к войне. Он подчеркнул, что большая война станет фактором консолидации нашего общества.

Также он отметил, что сейчас у россиян нет сил на полномасштабное военное вторжение в Украину, учитывая численность вооруженных сил, которые не стали больше за последние 7 лет войны. Бутусов сказал, что Россия проводит военные реформы, однако это не увеличивает численность ее армии.

Журналист заявил, что президент России Владимир Путин планирует вторжение на Донбасс, однако сейчас это невозможно из-за усиления санкций, международного давления и объединения народа Украины.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства.

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