logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.03.2021

BTC/USD

56684.92

ETH/USD

1721.43

LTC/USD

195.80

НБУ 24.03.2021

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Журналист рассказал о возможности нападения Путина на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Журналист рассказал о возможности нападения Путина на Украину

Вторжение России не приведет к развалу Украины

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал возможное военное вторжение России в Украину со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он сообщил в интервью политологу Юрию Романенко.

Журналист рассказал о возможности нападения Путина на Украину

Фото: Google

По его словам, потенциальное военное вторжение России на Донбасс, о котором часто говорят в последнее время, не сможет стать пуском к развалу нашей страны. Он отметил, что такой риск существовал в 2014 году, однако с тех пор Украина значительно окрепла. 

Бутусов сказал, что украинский народ понял, что такое Россия и объединился против врага в помощи фронту и отношению к войне. Он подчеркнул, что большая война станет фактором консолидации нашего общества. 

Также он отметил, что сейчас у россиян нет сил на полномасштабное военное вторжение в Украину, учитывая численность вооруженных сил, которые не стали больше за последние 7 лет войны. Бутусов сказал, что Россия проводит военные реформы, однако это не увеличивает численность ее армии.

Журналист заявил, что президент России Владимир Путин планирует вторжение на Донбасс, однако сейчас это невозможно из-за усиления санкций, международного давления и объединения народа Украины.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как Леонид Кравчук не дал сохранить СССР в 1991 году.

Читайте также, присоединится ли Байден к переговорам по Донбассу. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cMUwdMADgzM&feature=emb_logo
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ