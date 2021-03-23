В России рассказали, как Кравчук не дал сохранить СССР: "Не знаю, где Кремль"

В России рассказали о том, как первый президент Украины и сегодняшний глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук отказался создавать новое союзное государство, которое бы заменило СССР. Об этом сообщил бывший госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Он отметил, что в декабре 1991 года Кравчук отказался подписывать любые документы, которые создали бы новое союзное государство вместо развалившегося СССР. По словам Бурбулиса, Борис Ельцин настойчиво предлагал Кравчуку попробовать заключить договор о новом союзном государстве или мягкой конфедерации, однако первый президент Украины ответил отказом.

Тогда Кравчук сказал, что не имеет таких полномочий из-за того, что украинский народ много лет мечтал о независимом государстве и заявил, что не знает, где находится Кремль и кто такой Михаил Горбачев. Бурбулис отметил, что россияне тогда рассчитывали на другое.

Он сказал, что Кравчук поставил россиян в положение неопределенности, однако на содружество государств согласился (речь идет об СНГ), заявив, что украинцы являются дружелюбным народом.

Справка: Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. До развала СССР он был партийным чиновником и идеологом ЦК КПУ. В июле 2020 года он возглавил украинскую делегацию в минской ТКГ, заменив на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму.

В ТКГ Кравчук предложил план совместных шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, который назвали планом Кравчука. Он предусматривал проведение выборов на оккупированных территориях в марте 2021 года после полной демилитаризации региона.

Ранее "Комментарии" сообщали о новых требованиях России по Донбассу.

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