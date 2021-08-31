Жена Зеленского поделилась планами на время визита в США

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась первым снимком во время рабочего визита в США и рассказала свои планы на ближайшие два дня. Об этом стало известно из сообщения на официальной странице жены президента в Іnstagram.

Владимир Зеленский с женой. Фото Іnstagram.com/olenazelenska_official

На фото президентская чета только вышла из самолета. На первой леди пиджак нежно голубого цвета, волосы собраны в элегантную прическу, в руках букет желтых цветов, а на лице искренняя улыбка. Президент в лаконичном черном костюме.



Так, в сообщении отмечается, что впереди — насыщенная программа: планируется запустить аудиогид на украинском языке в усадьбе первого Президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встретиться с женщинами Power women, открыть "Украинский дом, посетить музей Холокоста, а также навестить Стэнфордский университет и Управление образования Сан-Франциско с рабочим визитом и посетить художественную галерею De Young.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что семейство Зеленских уже в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках официального визита в США и по приглашению главы Белого Дома Джо Байдена. В программе визита в США украинский лидер должен провести встречу с Джо Байденом лицом к лицу, а также в расширенном составе с присутствием делегаций двух стран. Также Владимир Зеленский планирует встретиться с американским истеблишментом. В сообщении говорится, что находиться в США украинский президент будет несколько дней.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский повез в США список военнопленных и политически заключенных украинский, находящихся в русском плену. Украинский глава государства передаст этот список лично в руки Байдена. Он надеется, что Вашингтон поможет официальному Киеву найти более весомые слова перед Москвой, чтобы украинские заложники оказались дома.





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