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Главная Новости Политика внешняя политика Зеленый свет Путину: тревожный прогноз для Украины после звонка Байдена
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Зеленый свет Путину: тревожный прогноз для Украины после звонка Байдена

Экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов дал тревожный прогноз для Украины после звонка Джо Байдена главе Кремля

сегодня, 12:05
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший советник Владимира Путина и президент Института экономического анализа Андрей Илларионов дал тревожный прогноз для Украины после того, как Джо Байден позвонил главе Кремля. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Зеленый свет Путину: тревожный прогноз для Украины после звонка Байдена

Джо Байден и Владимир Путин

По его словам, США продолжают политику умиротворения агрессора, а Байден пошел навстречу Путину, когда предложил ему переговоры и встречу на нейтральной территории. Он отметил, что позиция администрации Белого дома дает Путину зеленый свет для дальнейшей агрессии против Украины. 

Илларионов отметил, что Байден проводил подобную политику с момента своей инаугурации, а вчерашний звонок поощрит Путина к более агрессивным действиям. Он также заявил, что предложение встретится на нейтральной территории напоминает встречу в Мюнхене в 1938 году, когда была разделена Чехословакия. 

Справка: 13 апреля Джо Байден провел второй телефонный разговор с Владимиром Путиным с момента своей инаугурации в начале 2021 года. Президенты США и России обсудили наращивание военной мощи Москвы на границах с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма. 

Байден заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также осудил российскую агрессию на Донбассе и в Крыму. Также американский президент предложил Путину встречу в третьей стране для того, чтобы обсудить все проблемы, которые накопились между Россией и США. В последнее время РФ массово стягивает войска к границе с Украиной, а чиновники Кремля открыто угрожают нашей стране войной. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда встретятся Зеленский и Макрон.

Читайте также о заседании минской ТКГ 14 апреля. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9288-bayden-dal-putinu-zelenyy-svet-dlya-agressii-protiv-ukrainy-trevozhnyy-prognoz
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