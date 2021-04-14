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Главная Новости Политика внутренняя политика Арестович рассказал о заседании ТКГ 14 апреля
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Арестович рассказал о заседании ТКГ 14 апреля

Заседания в рабочих подгруппах 13 апреля не принесли значимых результатов

сегодня, 00:19
Автор:

Ольга Чародий

Новое заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, назначенное на 14 апреля, скорее всего снова закончится ничем, соглашение о соблюдении перемирия подписано не будет. Такое мнение в комментарии Интерфакс-Украина высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Арестович рассказал о заседании ТКГ 14 апреля

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Заседания в рабочих подгруппах 13 апреля не принесли значимых результатов.

"Сегодня на переговорах подгруппы по безопасности ничего нового, атмосфера прежняя. Россияне хотят, чтобы Украина легализовала так называемые "ДНР" и "ЛНР", — рассказал Арестович.

Таким образом, спикер сомневается в перспективах подписания совместных документов 14 апреля. "Ничего не будет", — уверен он.

Напомним, Алексей Арестович рассказал, почему сравнил партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с женским общежитием ПТУ. По словам Арестовича, он не жалеет о своем высказывании. Спикер украинской делегации отметил, что поведение представителей партии ЕС действительно можно сравнить с женскими общежитиями. Также он подчеркнул, что говорил это всегда и может повторить. Арестович заявил, что в воинских частях происходит примерно тоже самое, и сказал, что это называется "военное бабье".

Он отметил, что все военные знают о том, что в воинских частях порой возникают такие интриги и сплетни, что ни одно женское общежитие с этим не сравнится. Справка: высказывание о женском общежитии Арестович произнес в феврале во время политического ток-шоу на телеканале ICTV. Во время спора с нардепом от ЕС Ириной Геращенко он заявил, что их партия "скатилась до уровня женской общаги ПТУ", обсуждая внешность президента.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/737363.html
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