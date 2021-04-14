Обострение на Донбассе: названа дата встречи Зеленского и Макрона

Стало известно, когда состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Глава украинского государства отправится в Париж в конце недели. Об этом сообщает французская газета "Le Figaro"со ссылкой на собственный источник.

Зеленский и Макрон

Сообщается, что встреча между президента состоится 16 апреля, в пятницу. Макрон пример Владимира Зеленского и обсудит с ним обострение ситуации на Донбассе и в Крыму, вызванное стягиванием Россией войск к границе с Украиной. Президенты проведут переговоры во время рабочего завтрака в Елисейском дворце.

На прошлой неделе о визите Владимира Зеленского в Париж для встречи с Макроном сообщал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Переговоры между лидерами Украины и России ведутся в нормандском формате с 2014 года, где Франция и Германия выступают в качестве посредников. В последнее время Россия начала стягивать войска к восточным границам Украины, а также на территорию временно оккупированного Крыма. Российская пропаганда открыто угрожает нашей стране войной, а чиновники РФ делают агрессивные заявления с угрозами в адрес Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, каким путем собираются вернуть оккупированные территории.

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