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Зеленский заявил о готовности украинской армии к наступлению России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ВСУ к возможной агрессии России

сегодня, 10:05
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Вооруженные Силы нашей страны готовы к возможному масштабному наступлению российской армии, а СНБО в закрытом режиме обсудил вопрос обострения на Донбассе. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский заявил о готовности украинской армии к наступлению России

Зеленский на Донбассе

По словам гаранта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля в закрытом режиме обсуждался вопрос обострения на Донбассе и массового стягивания Россией войск к границам нашей страны. Зеленский отметил, что не может разглашать подробности заседания, так как обсуждения ситуации с войной проходило в секретном режиме.

Президент заявил, что по ситуации с Донбассом и угрозой масштабной российской агрессии действительно есть много вопросов, на которые власть готова давать ответы. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы к любому варианту развития событий. 

Зеленский сказал, что обсудит вопрос эскалации на Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель во время своего визита в Париж 16 апреля.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Байден снова предложил Путину встречу.

Читайте также о поддержке Украиной санкций США против России. 


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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2794895777427447/?
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