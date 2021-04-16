Байден предложил Путину встретиться: когда произойдет встреча (Видео)

Президент США Джо Байден выразил желание встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Предложение было озвучено во время выступления главы Америки.

Джо Байден может встретиться с Путиным: когда это произойдет. Фото: rbk.ru

Встреча президентов может произойти уже этим летом. Однако Джозеф Байден предложил провести переговоры на нейтральной территории — в одной из стран Европы на выбор.

Также Джо Байден отметил, что команды двух сторон давно обсуждали данную возможность.

"Я предложил встретиться этим летом в Европе, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются обе наши страны. Наши команды обсуждают эту возможность прямо сейчас", — подчеркнул Джо Байден.

По словам американского лидера, личная встреча и живое общение нужно чтобы в дальнейшем найти общий язык и развивать двусторонние отношения.

К тому же, как отметил президент США, Путин поддержал это мнение.





Напомним, что ранее США ввели ряд санкций против России. Украина в свою очередь поддержала санкции США и Евросоюза в отношении физических и юридических лиц России, имеющих отношение к русской оккупации и репрессий в Крыму. Под новые санкции попали пять физических и три юридических лица, имеющие отношение к оккупации украинского Крыма и серьезным нарушениям прав человека на полуострове.

Также сайт "Комментарии" ранее спрашивал мнение эксперта о ситуации у границы Украины. Демонстрация силы на границе Украины и в оккупированном Крыму с помощью проведения подготовительных мероприятий военного характера выглядит как очередной этап шантажа со стороны России. Такое мнение высказал нардеп V, VI и VII созывов, экс-заместитель председателя Совмина АР Крым, председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко. Его аргументацию можно прочитать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!