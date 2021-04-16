Байден предложил Путину встретиться: когда произойдет встреча (Видео)

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Кириєнко Анна
Президент США Джо Байден выразил желание встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Предложение было озвучено во время выступления главы Америки.
Джо Байден может встретиться с Путиным: когда это произойдет. Фото: rbk.ru
Встреча президентов может произойти уже этим летом. Однако Джозеф Байден предложил провести переговоры на нейтральной территории — в одной из стран Европы на выбор.
Также Джо Байден отметил, что команды двух сторон давно обсуждали данную возможность.
По словам американского лидера, личная встреча и живое общение нужно чтобы в дальнейшем найти общий язык и развивать двусторонние отношения.
К тому же, как отметил президент США, Путин поддержал это мнение.
Напомним, что ранее США ввели ряд санкций против России. Украина в свою очередь поддержала санкции США и Евросоюза в отношении физических и юридических лиц России, имеющих отношение к русской оккупации и репрессий в Крыму. Под новые санкции попали пять физических и три юридических лица, имеющие отношение к оккупации украинского Крыма и серьезным нарушениям прав человека на полуострове.
Также сайт "Комментарии" ранее спрашивал мнение эксперта о ситуации у границы Украины. Демонстрация силы на границе Украины и в оккупированном Крыму с помощью проведения подготовительных мероприятий военного характера выглядит как очередной этап шантажа со стороны России. Такое мнение высказал нардеп V, VI и VII созывов, экс-заместитель председателя Совмина АР Крым, председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко. Его аргументацию можно прочитать в нашем материале.
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Брат
сегодня, 07:06
Здесь хоть нормально написано-предложил,как и есть на мюсамом деле.А на сайте ua.news-дебилы написали-бидон призначил Путину сроки встречи! Я ржу над вами уаньюсныки.!!!