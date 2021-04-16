Украина поддержала санкции США против России

Украина поддержала санкции США и Евросоюза в отношении физических и юридических лиц России, имеющих отношение к российской оккупации и репрессиям в Крыму. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Санкции США против России (фото из открытых источников)

Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове.

"Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", — написал дипломат.

Под новые санкции попали пять физических и три юридических лица, имеющих отношение к оккупации украинского Крыма и серьезным нарушениями прав человека на полуострове.

Напомним, президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений. Примечательно, что недавно Байден и Путин по телефону говорили об Украине. Что значит подобный ход Вашингтона и какие могут быть последствия – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами. Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что санкции были вполне прогнозируемыми. Более того, Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля мог предупредить об этом. Эксперт не исключает, что разыгрываемый сейчас МИД РФ спектакль в стиле "мы ответим, да еще и как" – это именно спектакль.

Соединенные Штаты Америки сегодня, 15 апреля, ввели санкции против 32 юридических и физических лиц РФ из-за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Еще одной причиной стали хакерские атаки. Об этом сказано в Указе президента США Джо Байдена.

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