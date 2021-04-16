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Украина поддержала санкции США против России

Украина приветствует новый пакет санкций США

сегодня, 05:48
Автор:

Ольга Чародий

Украина поддержала санкции США и Евросоюза в отношении физических и юридических лиц России, имеющих отношение к российской оккупации и репрессиям в Крыму. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина поддержала санкции США против России

Санкции США против России (фото из открытых источников)

Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове.

"Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", — написал дипломат.

Под новые санкции попали пять физических и три юридических лица, имеющих отношение к оккупации украинского Крыма и серьезным нарушениями прав человека на полуострове.

Напомним, президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений. Примечательно, что недавно Байден и Путин по телефону говорили об Украине. Что значит подобный ход Вашингтона и какие могут быть последствия – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами. Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что санкции были вполне прогнозируемыми. Более того, Байден во время телефонного разговора с Путиным 13 апреля мог предупредить об этом. Эксперт не исключает, что разыгрываемый сейчас МИД РФ спектакль в стиле "мы ответим, да еще и как" – это именно спектакль.

Как сообщали ранне Соединенные Штаты Америки сегодня, 15 апреля, ввели санкции против 32 юридических и физических лиц РФ из-за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Еще одной причиной стали хакерские атаки. Об этом сказано в Указе президента США Джо Байдена.


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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1382706931400327178
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