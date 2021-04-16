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Зеленский высказался о возможности наступления ВСУ на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность наступления ВСУ на Донбассе

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном наступлении Вооруженных Сил нашей страны на Донбассе для освобождения временно оккупированных территорий. Об этом он сообщил в интервью французской газете "Le Figaro", передает пресс-служба главы государства. 

Зеленский высказался о возможности наступления ВСУ на Донбассе

Владимир Зеленский на Донбассе

По словам Зеленского, в Кремле пытаются спровоцировать нашу страну своими агрессивными действиями. Он назвал стягивание войск к границам Украины политическим и психологическим давлением со стороны Кремля. 

Он отметил, что Россия провоцирует Украину снайперским огнем с оккупированных территорий. Президент заявил, что стягивание войск является психологическим давлением для того, чтобы спровоцировать Украину на жесткий ответ. Также он сказал, что россияне ждут, что Украина пойдет в наступление на Донбассе, однако наша страна не собирается делать этого.

Зеленский подчеркнул, что агрессивная риторика представителей российской власти несет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, а также отметил, что не нужно защищать украинские территории от самой Украины. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина поддерживает санкции США против России.

Читайте так же, как нужно действовать Украине в ситуации с Донбассом. 

Источник: https://censor.net/ru/n3260082


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-gazeti-le-figaro-68029
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