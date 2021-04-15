«Это точно не последнее обострение на фронте»: как нужно действовать Украине

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Таисия Ерохина
Вооруженные силы Украины должны готовиться ко всем вариантам развития событий со стороны России, даже самым невероятным. Их задача — защитить страну в любых условиях.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Такое мнение высказал нардеп V, VI и
VII созывов, экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского
общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в
материале портала "Комментарии".
Эксперт уверен, что Украина не должна идти ни на какие уступки. Шантаж со стороны РФ, по его мнению, будет продолжаться и многократно повторяться. По его словам, в Кремле постоянно оценивают реакцию украинского руководства и коллективного Запада, готовность украинского народа отстаивать свой выбор и состояние украинской армии.
Он допускает, что Россия ведет провокацию
на востоке с целью обвинить в обострениии Вооруженные силы Украины.
По его словам, Россия может начать
рассказывать об угнетении "народа Донбасса", оставшегося вне ОРДЛО, и
о "всеобщей мечте о его воссоединении".
Напомним, были названы две
основные цели Путина в связи с напряжением на востоке Украины и на оккупированной
территории.
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