«Это точно не последнее обострение на фронте»: как нужно действовать Украине

Вооруженные силы Украины должны готовиться ко всем вариантам развития событий со стороны России, даже самым невероятным. Их задача — защитить страну в любых условиях.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Такое мнение высказал нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в материале портала "Комментарии".

Эксперт уверен, что Украина не должна идти ни на какие уступки. Шантаж со стороны РФ, по его мнению, будет продолжаться и многократно повторяться. По его словам, в Кремле постоянно оценивают реакцию украинского руководства и коллективного Запада, готовность украинского народа отстаивать свой выбор и состояние украинской армии.

"При этом важно понимать, что от шантажа до прямых действий, да еще и с такими неадекватами, как наш северный сосед, по сути, один шаг. И к этому надо быть готовыми", — призывает эксперт.

Он допускает, что Россия ведет провокацию на востоке с целью обвинить в обострениии Вооруженные силы Украины.

"Россия мечтает максимально расширить жизненное пространство "русского мира" в пределах Украины. Наиболее близкий и привлекательный этап в этом смысле — полный захват Донецкой и Луганской областей, формирование там одного или двух "русских государств" с последующим признанием их РФ, Венесуэлой и прочими "маяками демократии" типа Северной Кореи", — отмечает Сенченко.

По его словам, Россия может начать рассказывать об угнетении "народа Донбасса", оставшегося вне ОРДЛО, и о "всеобщей мечте о его воссоединении".

"Подчеркиваю, что нам нужно быть готовыми к любым сценариям и не поддаваться шантажу со стороны агрессора. Это точно не последнее обострение на фронте, — прогнозирует Андрей Сенченко. — Уверенность украинского народа и украинского руководства напрямую зависит от состояния украинской армии. Потому нам необходимо предпринимать значительно большие усилия для эффективной реформы Вооруженных сил, создания профессиональной, хорошо обученной и хорошо вооруженной армии".

Напомним, были названы две основные цели Путина в связи с напряжением на востоке Украины и на оккупированной территории.

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