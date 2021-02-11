Зеленский выехал в зону боевых действий на Донбассе с послами "Большой семерки"

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в зону проведения операции объединенных сил на Донбассе вместе с послами "Большой семерки". Визит проводится в рамках рабочей поездки главы государства в Донецкую область. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Зеленский на Донбассе. Фото: ОП

Сообщается, что Зеленский уже прибыл в Донецкую область. Гарант посетит передовую и пообщается с военнослужащими, которые проходят службу на линии фронта.

В поезде Гаранта сопровождают послы стран "Большой семерки".

В последние дни в зоне ООС на Донбассе наблюдается серьезное обострение ситуации. За 10 февраля было зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Боевики применяли беспилотники и осколочные гранатомёты против бойцов ВСУ.

Также украинская делегация в минской ТКГ сообщила, что сегодня утром в районе Горловки снайпер вооруженных сил РФ тяжело ранил украинского бойца, который скончался по дороге в больницу.

Украинская сторона в СЦКК направила соответствующую ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума", который не признала Украина и страны международного сообщества. Вопреки всем нормам международного права президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Разумков прокомментировал свою возможную замену на Стефанчука.

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