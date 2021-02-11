Стало известно, почему нет прогресса в переговорах по Донбассу

Названа причина отсутствия прогресса и результатов в переговорном процессе насчет решения войны на Донбассе. Эта проблема стала особенно актуальной после возобновления интенсивных обстрелов на фронте и ранений украинских военных. О том, почему наша страна терпит неудачи в переговорах рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24".

Донбасс. Фото: ООС

По его словам, россияне пытаются вести себя так, как вели себя лидеры Германии и Франции в первые годы конфликта, то есть высказывают "высокую озабоченность" возникшей ситуацией.

Он отметил, что проблемой является то, что война не объявлена на официальном уровне, а также то, что Россия пытается выставлять себя в качестве посредника и миротворца, хотя является стороной конфликта.

Жданов отметил, что россияне постоянно пытаются сделать так, чтобы минский и нормандский форматы стали путями разрешения "внутреннего" конфликта. Проще говоря, по его словам, наша страна якобы должна заключить мир сама с собой. Именно поэтому нет никаких результатов.

Также эксперт высказал мнение по поводу обстрелов и сказал, что миссия ОБСЕ с момента, когда начался режим прекращения огня летом зафиксировала шесть тысяч обстрелов.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Медведчука назвали причину закрытия его телеканалов.

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