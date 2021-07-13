Разговор Путина и Байдена: стоит ли беспокоиться Украине

После встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина прошло меньше месяца и сегодня состоялся их очередной телефонный разговор. Причем глава Белого дома завил после него, что настроен "оптимистично". США и РФ затронули вопросы кибер-угроз, ситуацию в Сирии.



Что значит очередной разговор президентов России и США

"Комментарии" разбирались вместе с экспертами, может ли этот разговор свидетельствовать о начале реализации неких закулисных договоренностей между Россией и коллективным Западом, а также, стоит ли беспокоиться Украине.

Роль Украины в отношениях России и США

По мнению политтехнолога, эксперта Украинского центра общественного развития Юрия Подорожнего, не имея достаточного количество фактов, можно только гадать о закулисных договоренностях между США и РФ. Но если абстрагироваться от иллюзорной мысли, что все страны и международные организации занимаются перспективами украинского государства, то в целом расклад – не в нашу пользу, считает эксперт. И не потому, что кто-то против Украины, а потому что больших врагов нашей стране, чем мы сами, не найти.

"Для России глобальной задачей является территориальное восстановление СССР, где ключевым является возвращение в лоно империи Украины, а остальная территория – дело техники и очагов нестабильности в регионах или странах. И пока украинцы вместе со своей властью не выстроят стратегию своего развития и внешней политики, учитывая этот нюанс, мы будем топтаться на месте, – прогнозирует Юрий Подорожний. – А потом искренне удивляться, почему немцы строят "Северный поток". И на французов смотреть как на предателей, которые, напомню, отказали РФ после аннексии Крыма продать уже готовые "Мистрали" – при том, что уровень торговли Украины с Россией стабильно растет".

Что касается Соединенных Штатов, то для них, по мнению эксперта, важно выйти на такой уровень сотрудничества с РФ, чтобы заблокировать прихоти россиян.

"И Украине в этом раскладе не отводится серьезной роли, – считает Юрий Подорожний. – Если бы США воспринимали Украину как стратегического партнера, мы бы с их помощью развивались бы как витрина запада на постсоветского пространства – хотя бы темпами и перспективами на уровне Польши. В этом контексте помощь, которая нам предоставляется (а порой и не предоставляется), направлена скорее на поддержание жизнедеятельности, чем на устойчивое развитие… Но в данном случае я меньше всего склонен обвинять американцев в проведении такой политики. США – не ангелы, с которыми Украина должна была вести себя соответствующим образом. Украинская власть же взамен представляет из себя все 30 лет дешевых провинциальных нищих. И даже президент Зеленский, ставя ультиматумы (я надеюсь, что это был ультиматум) президенту Байдену с вопросом "почему Украина до сих пор не в НАТО?", выглядел тем самым нищим-просителем, только на этот раз – не денег".

Эксперт напоминает о риторике Путина об однополярном и многополярном мире, его желании передела этого самого мира (а-ля Ялта 1945), попытки убедить глобальных игроков, что РФ "имеет право" на территорию бывшего СССР. Всё это российский президент явно пытался "прокачать" на июньской встрече с Байденом. Удалось ли? Время покажет…

"Пока же можем говорить, что после встречи Байдена и Путина в Швейцарии, США готовятся к ключевому для себя политическому событию года. С моей точки зрения, швейцарский саммит США-РФ был лишь прелюдией к более важной встрече – главы Белого дома Джона Байдена с китайским руководителем Си Цзиньпином. Игра в уступки и конфронтации со стороны США – это только театр дипломатических, разведывательных и политических действий. Главное, чтобы Украина в этом спектакле имела свою роль, а не оставалась реквизитом, с помощью которого разыгрывают одну из мизансцен. Думаю, что в этом контексте сегодняшняя встреча Владимира Зеленского с германским канцлером Ангелой Меркель и его грядущий визит в Вашингтон станут лишь констатацией незначительной роли Украины в глобальной игре. И, к сожалению, до конца в эти планы президента Зеленского никто посвящать не будет", – прогнозирует Юрий Подорожний.

Когда прояснится ситуация с Украиной

Политолог Виктор Таран заявляет: "Мне кажется, что не стоит на каждый телефонный звонок Путина и Байдена реагировать, как собачка Павлова, которая рефлексирует на соответствующий звоночек, сигнал. За этим мы можем пропустить действительно важные вещи".

По словам эксперта, важно помнить, что ключевая причина нового телефонного разговора между главами США и РФ – новые кибератаки на американские учреждения. И среди объектов, которые подверглись удары, были те, о неприкосновенности которых Байден лично предупреждал Путина.

"Между тем, очередная атака, согласно данным специалистов, связана либо с российскими киберпреступниками, либо с их коллегами с Ближнего Востока. И разговор между официальными Вашингтоном и Москвой, скорее всего, был именно вокруг этого. Путин традиционно заявлял "это не мы, это другие человечки". Байден, надо полагать, сделал соответствующие выводы", – предполагает Виктор Таран.

Он прогнозирует, что для Украины ситуация прояснится после того, как Зеленский лично и очно поговорит с Байденом.

"Во время визита в Вашингтон, который, предположительно, пройдет в конце июля, президент Украины напрямую услышит, о чём договаривались Байден и Путин, в том числе, в ракурсе украинского вопрос. Уже после этого телефонные звонки (встречи) между Путиным и Байденом будут реально важны, – считает Виктор Таран. – И на них надо будет обращать особое внимание, разбирая каждое слово".

Ранее "Комментарии" писали, когда состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского и нужна ли она вообще.

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