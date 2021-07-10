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Главная Новости Политика внешняя политика Тихановская заявила, что "пересекалась" с Зеленским
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Тихановская заявила, что "пересекалась" с Зеленским

Это случилось на мероприятии в Литве

сегодня, 15:20
Автор:

Харченко Дарина

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что она уже встречалась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом она сказала в интервью изданию "Сегодня".

Тихановская заявила, что "пересекалась" с Зеленским

Также она отметила поддержку со стороны Украины. Фото: instagram.com/prezident.sveta/

По ее словам, она "на связи с представителями украинского правительства".

"Я один раз встречалась онлайн с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве", — сказала Тихановская.

Также она отметила поддержку со стороны Украины, заявив, что Украина приняла десятки тысяч белорусов и помогла им и в трудоустройстве.

"И пусть еще не было официальных встреч на высшем уровне, но эту ежедневную поддержку мы ощущаем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина — с белорусским народом", — добавила лидер белорусской оппозиции.

Как писали "Комментарии", ранее Тихановская в личном Telegram-канале заявила, что сильно обеспокоена тем, что происходит возле украинской границы. Также Тихановская подчеркнула, что является недопустимым любое изменение границ государства с помощью насилия. Помимо прочего оппозиционерка сказала, что рада пониманию со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Светлана Тихановская утверждала, что сведущие белорусы поддерживают Украину и желают скорейшего разрешения конфликта на Донбассе. При этом политик говорила, что завершить противостояние следует исключительно мирным путем.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как изменилась риторика Светланы Тихановской насчет российского президента Владимира Путина. Известно, что ранее белоруска считала его одним из мудрых руководителей. Какого мнения оппозиционерка о Путине сейчас, можете узнать в нашем материале.

В апреле 2021 года в Беларуси были заблокированы счета оппозиционерки Светланы Тихановской.



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