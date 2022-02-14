Зеленский встретился с канцлером ФРГ Шольцем: главные итоги переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уже во вторник Шольц встретится в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц - фото: Офис президента

Что можно сказать после совместного брифинга Зеленского и Шольца? Какие ожидания от его визита в Москву? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Если по оружию у нас с Германий продолжается недопонимание, то финансовая поддержка с ее стороны есть

Политолог Петр Охотин напоминает, что пока работает политика и дипломатия – танки и пушки молчат. А потому видит позитив в череде визитов лидеров государств в Украину. Очередным из которых стал визит канцлера ФРГ.

"Путин не начнет агрессию, пока к Украине привлечено внимание всего мира. Мы наблюдаем, что украинская дипломатия активно показывает: агрессором является Россия. И ведущие государства это видят. Пример – визит Шольца, а перед этим – президента Франции Макрона, турецкого лидера Эрдогана", – отмечает политолог.

Он акцентирует, что Украина ведет диалог об обороне и развитии: о поддержке оружием и финансовой помощи. Поднимались эти вопросы и во время общения Зеленского с Шольцем. И если по оружию у нас с Германий продолжается недопонимание, то финансовая поддержка с ее стороны есть.

"Уверен, что Кремлю не удастся повторить военную авантюру 2008 года, когда Грузию обвинили в провокациях. Думаю, в Москве Олаф объяснит Путину, что России следует остановиться в своих безлимитных "хотелках". Речь, предполагаю, пойдет об экономической плети для Кремля: время газовых пряников прошло", – констатирует Петр Охотин.

Как бы Германия не хотела договориться с РФ, этого не получится за счет украинских интересов

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк выделил следующие аспекты после брифинга Шольца и Зеленского.

1. Оружия нам немцы как не давали, так и не дают.

2. Немцы не готовы обсуждать вопросы превентивных санкций против России.

3. Вопросы отказа от "Северного потока-2" новым правительством Германии не рассматриваются.

4. Общие заявления о поддержке реформ и важности продолжения поиска урегулирования дипломатическим путем конфликта на Донбассе (Минские соглашения).

5. Германия выделит Украины кредит в 150 млн евро.

"То, что Шольц побывал в Украине, говорит просто о сверке позиций. Плюс в том, что у украинского руководства эта позиция не поменялась. Мы не пойдем на прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", мы не будем выполнять политическую часть "Минска", пока не выполнена безопасностная. Минус в том, что и в позиции Германии после ухода Меркель ничего не поменялось. Оружиям нам не дают, СП-2 не останавливают, с РФ пытаются дружить. Безусловно, визиты на столь высоком уровне способствую деэскалации. И обоюдные политические заявления немного успокаивают ситуацию и в Украине, и за рубежом. При этом надо понимать, что это никак не влияет не переговорные позиции Киева. Как бы Германия не хотела договориться с РФ, этого не получится за счет украинских интересов, – отмечает Анатолий Октисюк. – А потому думаю, что итоги визитов Шольца в Киев и Москву будут такими же, как итоги недавнего визита президента Франции – Макрона. Без прорывов".

Ранее на портале "Комментарии" — Переговоры Украины и Беларуси: можно ли говорить о деэскалации и снятии угрозы вторжения РФ.

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