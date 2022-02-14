Канцлер ФРГ привез в Украину сто миллионов евро поддержки: о чем два часа договаривались Зеленский и Шольц

После двух часов переговоров, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц, вышли у прессе на брифинг и сделали несколько заявлений. Стало известно, что Германия готова финансово поддержать Украину и пообещала 100 миллионов евро поддержки. Однако речь не идет о поставке оружия. От Зеленского Шольц требовал проведения прямых переговоров Киева и Москвы. Передает портал "Комментарии".

Зеленский и Шольц в Киеве. Фото с сайта Офиса президента

Олаф Шольц, выступая перед журналистами, заявил, что Германия заинтересована в снятии напряжения по российско-украинскому вопросу, но на вопросы журналистов по санкциям по "Северному потоку-2", он избежал ответа. Он анонсировал санкции, но не уточнил, какие именно.

"На случай военной эскалации, мы готовы к санкциям. Если Россия нарушит снова территориальную целостность Украины – мы знаем, что делать", — сказал Шольц на брифинге.

Что касается позиции украинского президента по вопросу санкций, то Зеленский отметил, что с Шольцом обсудил риски, связанные с "Северным потоком-2".

"Мы имеем некоторые разногласия в оценке. Я провозгласил: наша позиция неизменна, мы рассматриваем "Северный поток-2" исключительно сквозь призму энергетических и угроз безопасности для нас и для региона", — сказал президент.

Напомним, после визита в Киев Олаф Шольц поедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. На прошлой неделе такой дипломатический вояж провел лидер Франции Эммануэль Макрон — он также посетил Москву и Киев.

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