logo

BTC/USD

42571.35

ETH/USD

2940.37

LTC/USD

125.98

USD/UAH

28.75

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Канцлер ФРГ привез в Украину сто миллионов евро поддержки: о чем два часа договаривались Зеленский и Шольц
commentss НОВОСТИ Все новости

Канцлер ФРГ привез в Украину сто миллионов евро поддержки: о чем два часа договаривались Зеленский и Шольц

В Киеве закончилась 2-часовая встреча президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца

сегодня, 16:28
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

После двух часов переговоров, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц, вышли у прессе на брифинг и сделали несколько заявлений. Стало известно, что Германия готова финансово поддержать Украину и пообещала 100 миллионов евро поддержки. Однако речь не идет о поставке оружия. От Зеленского Шольц требовал проведения прямых переговоров Киева и Москвы. Передает портал "Комментарии".

Канцлер ФРГ привез в Украину сто миллионов евро поддержки: о чем два часа договаривались Зеленский и Шольц

Зеленский и Шольц в Киеве. Фото с сайта Офиса президента

Олаф Шольц, выступая перед журналистами, заявил, что Германия заинтересована в снятии напряжения по российско-украинскому вопросу, но на вопросы журналистов по санкциям по "Северному потоку-2", он избежал ответа. Он анонсировал санкции, но не уточнил, какие именно.

"На случай военной эскалации, мы готовы к санкциям. Если Россия нарушит снова территориальную целостность Украины – мы знаем, что делать", — сказал Шольц на брифинге.

Что касается позиции украинского президента по вопросу санкций, то Зеленский отметил, что с Шольцом обсудил риски, связанные с "Северным потоком-2".

"Мы имеем некоторые разногласия в оценке. Я провозгласил: наша позиция неизменна, мы рассматриваем "Северный поток-2" исключительно сквозь призму энергетических и угроз безопасности для нас и для региона", — сказал президент.

Напомним, после визита в Киев Олаф Шольц поедет в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. На прошлой неделе такой дипломатический вояж провел лидер Франции Эммануэль Макрон — он также посетил Москву и Киев.

Читайте также: Точка невозвращения: к чему приведет "признание" Госдумой ОРДЛО — рискнет ли Москва пойти на это



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=3076621312580182
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!