Переговоры Украины и Беларуси: можно ли говорить о деэскалации и снятии угрозы вторжения РФ

Сегодня, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников пообщался по телефону с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Официальные источники утверждают, что главам оборонных ведомств удалось договориться об определенной разрядке ситуации в контексте проведения военных учений в обеих странах.

Переговоры Украины и Беларуси - фото из открытых источников

О чем говорит этот шаг? Действительно ли можно говорить о деэскалации – хотя бы на украино-белорусском направлении? Значит ли это, что будет снижен и накал страстей на украино-российском фланге? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Мы не можем сегодня рассматривать Минск как полноценный субъект международных отношений, способный принимать адекватные решения и нести ответственность за уровень безопасности в регионе

Социолог, эксперт по коммуникациям, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков уверен, что разговор между министрами обороны двух стран свидетельствует о начале работы Украины на институциональном уровне.

"На мой взгляд, это достаточно позитивный сигнал. Начать войну всегда легче, чем ее завершить. Киев продемонстрировал свою приверженность к дипломатическим путям решения вопросов. Теперь шаг за белорусской стороной, – отмечает эксперт. – Сможет ли она выдворить все российские войска со своей территории, обеспечив тем самым возврат к доконфликтному состоянию безопасности наших границ?"

По мнению Дмитрия Громакова, говорить о деэскалации (хотя бы на украино-белорусском направлении) можно будет лишь тогда, когда российский контингент из Беларуси вернется в свои пункты постоянной дислокации. Пока же – это нормальный дипломатический шаг в ответ на аномальную военную активность на украинско-белорусской границе.

"Можно ли верить заверениям белорусской стороны? Думаю, ровно настолько, насколько мы сегодня верим в пацифизм Кремля. Хотя Минск и пытается демонстрировать более сдержанную позицию относительно озабоченностей своих соседей. К примеру, в сегодняшних слушаниях в ОБСЕ по запросу стран Балтии Минск согласился принять участие, несмотря на демонстративное и тотальное игнорирование международных процедур со стороны РФ", – обращает внимание эксперт.

Дмитрий Громаков уверен, что накал страстей на украино-российском фланге снижен не будет, пока российские войска находятся в мобилизационном режиме. И подчеркивает, что вовсе не Беларусь является инициатором и драйвером напряженности в регионе.

"Мы не можем сегодня рассматривать Минск как полноценный субъект международных отношений, способный принимать адекватные решения и нести ответственность за уровень безопасности в регионе, – акцентирует эксперт. – Действующий режим в Беларуси легитимирован российскими штыками, спасшими власть Лукашенко в 2020 году. Таким образом, мы имеем дело скорее не с суверенным белорусским правительством, а с "оккупационной администрацией" или "коллаборационистским режимом", у которого прав и возможностей не больше, чем у предводителей ОРДЛО. Но для Украины сегодняшние переговоры министров – это хорошая демонстрация готовности к нормальному открытому диалогу с соседями по жизненно важному вопросу "войны и мира". Решение которого имеет радикальное значение для дальнейшего существования наших народов".

Сам факт переговоров положителен, поскольку оставляет возможности для дальнейшей деэскалации

Политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что Украина продолжает демонстрировать преданность дипломатическому пути урегулирования конфликта.

"Несмотря на то, что ситуация остается сложной, Украина не прекращает попыток за столом переговоров урегулировать все противоречия. Не все подобные инициативы официального Киева встречают понимание других сторон. В частности, инициативы о встрече и переговорах президентов Украины и России, высказанные ранее Владимиром Зеленским, остались без серьезного ответа со стороны РФ. Но всё же удалось возобновить работу "Нормандского формата". И то, что Украина проводит переговоры с белорусской стороной – это логично", считает Петр Олещук.

Он поясняет, что, так или иначе, Украина не заинтересована в эскалации с северного направления.

"Тяжело говорить, какие будут результаты подобных консультаций в дальнейшем. Но, в любом случае, сам факт переговоров положителен, поскольку оставляет возможности для дальнейшей деэскалации", – резюмирует эксперт.

В случае современных взаимоотношений Украины и Республики Беларусь направления военных атташе для наблюдения за проведением военных учений — это явный политический прогресс

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отмечает:

"Достигнутую телефонную договоренность между министрами обороны Украины и Республики Беларусь оцениваю очень позитивно и такую, которая имеет положительную динамику. Основная договоренность касается направление украинского военного атташе в РБ для наблюдения за ходом проведения совместных учения России и Беларуси "Союзная решительность". В свою очередь, Республика Беларусь направит своего военного представителя в Украину для наблюдения за проведением учений "Метель-2022". Хочу отметить, что направления военных атташе для наблюдения за проведением военных учений в соседних странах – это абсолютно нормальная и стандартная практика для мирно соседствующих стран. Однако в случае современных взаимоотношений Украины и Республики Беларусь — это явный политический прогресс".

Как правило, поясняет Иван Ступак, под дипломатическим прикрытием военных атташе действуют кадровые сотрудники военной разведки. Это позволяет им правильно оценить общий ход и цель проводимых учений, а также понять какую потенциальную угрозу такие учения могут нанести стране, которую он представляет.

"Подчеркиваю, договоренность двух министров говорит о том, что есть надежда на снятие или, по крайней мере, минимизацию вероятности военного вторжения в Украину со стороны Республики Беларусь", – резюмирует эксперт.

Ранее на портале "Комментарии" - Начало военных учений Беларуси с РФ: растет ли риск вторжения в Украину.

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