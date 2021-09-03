Зеленский в Калифорнии стал свидетелем спасения пострадавших на вертолете

В США в пятницу, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита побывал на авиабазе "Моффет-Филд" в Калифорнии. В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил сначала государственный гимн Украины, а тогда Соединенных Штатов Америки. О визите президента Украины в калифорнийской авиабазы сообщили в пресс служба Офиса президента Украины.

Зеленский посетил авиабазу Нацгвардии Калифорнии. Фото Офис президента

Так, у Владимира Зеленского состоялась встреча с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Национальной гвардии штата Дэвидом Болдуин. Украинского гаранта ознакомили с деятельностью Нацгвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные Силы Украины.



По информации Офиса, украинский президент смог осмотреть образцы вооружения и технику калифорнийских нацгвардейцев. Специально для него нацгвардейци показали оперативное выполнение тренировочной ситуации по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.



Президент Украины высказал надежду на углубление взаимодействия между украинской и американской Нацгвардией и ВСУ.

Напомним, Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате вместе с США: как это будет. По мнению главы государства, в этом формате нужно обсуждать вопрос "Северного потока-2" — с точки зрения глобальной безопасности. По мнению политолога, на встрече с президентом Зеленским Байден дал понять, что США не будут давать твердой поддержки Украине для вступления в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Зеленский определился на счет двойного гражданства . Президент Украины Владимир Зеленский не видит оснований, почему не стоит поддержать идею о двойном гражданстве. Особенно, когда речь идет о тех наших соотечественников, проживающих за рубежом.



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