logo
Русский Українська

BTC/USD

50751.53

ETH/USD

3965.35

LTC/USD

199.24

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский в Калифорнии стал свидетелем спасения пострадавших на вертолете
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский в Калифорнии стал свидетелем спасения пострадавших на вертолете

Зеленский в рамках рабочего визита побывал на авиабазе

сегодня, 16:35
Автор:

Хмільовська Інна

В США в пятницу, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита побывал на авиабазе "Моффет-Филд" в Калифорнии. В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил сначала государственный гимн Украины, а тогда Соединенных Штатов Америки. О визите президента Украины в калифорнийской авиабазы сообщили в пресс служба Офиса президента Украины.

Зеленский в Калифорнии стал свидетелем спасения пострадавших на вертолете

Зеленский посетил авиабазу Нацгвардии Калифорнии. Фото Офис президента

Так, у Владимира Зеленского состоялась встреча с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Национальной гвардии штата Дэвидом Болдуин. Украинского гаранта ознакомили с деятельностью Нацгвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные Силы Украины.

По информации Офиса, украинский президент смог осмотреть образцы вооружения и технику калифорнийских нацгвардейцев. Специально для него нацгвардейци показали оперативное выполнение тренировочной ситуации по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.

Президент Украины высказал надежду на углубление взаимодействия между украинской и американской Нацгвардией и ВСУ.

Напомним, Зеленский хочет обсуждать "Северный поток-2" в нормандском формате вместе с США: как это будет. По мнению главы государства, в этом   формате   нужно обсуждать вопрос "Северного потока-2" — с точки зрения глобальной безопасности. По мнению политолога, на встрече с президентом Зеленским Байден дал понять, что США не будут давать твердой поддержки Украине для вступления в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что Зеленский определился на счет двойного гражданства . Президент Украины Владимир Зеленский не видит оснований, почему не стоит поддержать идею о двойном гражданстве. Особенно, когда речь идет о тех наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский ожидает, что Amazon, Google и Microsoft построят в Украине дата центры, а США помогут отправить украинского космонавта в космос.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-vidvidav-aviabazu-nacionalnoyi-gvardiyi-k-70545
Теги:
comments

Обсуждения

Иван

сегодня, 15:53

Скоро Зелене Підрило зі свідків перейде в обвіняемие, а потім в потерпевшіе .Не.Скорше в Терпіли

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ