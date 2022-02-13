Зеленский созвонился с Байденом: о чем говорили президенты

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Светлана Шкурупий
На
фоне возможного вторжения Российской Федерации на украинские территории,
президент нашей страны Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским
лидером Джо Байденом.
Зеленский созвонился с Байденом (фото из открытых источников)
Сообщается,
что главной темой обсуждения двух президентов стала возможная угроза со стороны
России. Владимир Зеленский обещал дать позже подробности своей беседы с
Байденом, но пресс-служба Белого дома раскрыла некоторые детали их разговора.
Отмечается,
что во время телефонного звонка президент США подтвердил свою поддержку Украину
и пообещал, что Америка быстро и решительно отреагирует на агрессию Российской
Федерации в сторону нашей страны.
Также
Владимир Зеленский и Байден согласились с важностью продолжения дипломатии и
сдерживания России. Американский лидер сообщил президенту РФ Владимиру Путину,
что США готова к диалогу и предупредил, что в случае вторжения в Украину —
предпримет серьезные меры и санкции.
В
Белом доме заявили, что пока не знают, какой вариант развития событий выберет
Москва.
К
слову, Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не паниковать и
заверил, что наша армия готова дать отпор врагу.
Напомним,
что недавно глава украинского государства Владимир Зеленский пообщался с
представителями СМИ и отметил, что любая информация по поводу вторжения России в
Украину в "ближайшие дни" проверяется.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинский дипломат Вадим Трюхан объяснил,
почему вторжения РФ на ближайшей неделе ждать не стоит.
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случае вторжения России.
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