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Зеленский созвонился с Байденом: о чем говорили президенты

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился по телефону с американским лидером Джо Байденом: известные первые подробности их беседы

сегодня, 20:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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На фоне возможного вторжения Российской Федерации на украинские территории, президент нашей страны Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.

Зеленский созвонился с Байденом: о чем говорили президенты

Зеленский созвонился с Байденом (фото из открытых источников)

Сообщается, что главной темой обсуждения двух президентов стала возможная угроза со стороны России. Владимир Зеленский обещал дать позже подробности своей беседы с Байденом, но пресс-служба Белого дома раскрыла некоторые детали их разговора.

Отмечается, что во время телефонного звонка президент США подтвердил свою поддержку Украину и пообещал, что Америка быстро и решительно отреагирует на агрессию Российской Федерации в сторону нашей страны.

Также Владимир Зеленский и Байден согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания России. Американский лидер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что США готова к диалогу и предупредил, что в случае вторжения в Украину — предпримет серьезные меры и санкции.

В Белом доме заявили, что пока не знают, какой вариант развития событий выберет Москва.

К слову, Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не паниковать и заверил, что наша армия готова дать отпор врагу.

Напомним, что недавно глава украинского государства Владимир Зеленский пообщался с представителями СМИ и отметил, что любая информация по поводу вторжения России в Украину в "ближайшие дни" проверяется.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский дипломат Вадим Трюхан объяснил, почему вторжения РФ на ближайшей неделе ждать не стоит.

Читайте также, Данилов рассказал, будут ли отключать Интернет и мобильную связь в случае вторжения России.


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Источник: http://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/13/readout-of-president-bidens-call-with-president-zelenskyy-of-ukraine-3/
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