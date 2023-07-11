Зеленский сказал, останется ли он в Вильнюсе

Завтра украинская делегация продолжит свою работу в Вильнюсе, заявил в своем телеграмм-канале президент Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа в Вильнюсе

"Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе. Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов – больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты. Запланированы двусторонние встречи – с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами. Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина — НАТО", — написал в своем телеграмм-канале Владимир Зеленский.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Альянса решили создать постоянный совет Украина-НАТО, отменить для Украины этап ПДЧ, чтобы ускорить наше вступление в Североатлантический блок, а также выразил уверенность, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.

"Мы также четко сказали: предоставим Украине приглашение присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся, и когда условия будут выполнены", – сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Есть два измерения. Первое: на каком уровне Украина модернизировала свои оборонные институции, усилила управление, в том числе борьбу с коррупцией, это и вопрос совместимости, — заявил он. — Второе измерение — в Украине идет война, ВСУ демонстрируют мужество и компетентность, которые поразили весь мир. Но я думаю, что все члены НАТО соглашаются: пока идет война, не время делать Украину полноправным членом НАТО", – пояснил Столтенберг. – "Украина должна победить, если Украина не победит, тогда не будет обсуждения членства в НАТО ".

Между тем, Климкин объяснил, как нужно "переводить Столтенберга" .

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