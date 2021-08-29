Когда Зеленский встретится с Байденом: названа новая дата

Встречу главы Украины Владимира Зеленского и американского президента Джо Байдена снова перенесли. Согласно информации издания "Голос Америки", которое ссылается на Белый дом, главы государств встретятся 1 сентября.

Зеленский и Байден / Фото: Фокус

Известно, что встречу президентов переносят уже второй раз. Сначала Владимир Зеленский и Джо Байден должны были провести личную беседу 1 августа, потом дату перенесли на 30 число текущего месяца, а теперь на 1 сентября. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, прием переносили "в связи с расширением программы визита" президента Владимира Зеленского в США.

Ранее представитель американского Белого дома Джен Псаки сообщал, что на встрече главы государств будут обсуждать ситуацию в Крыму и Донбассе, тесное сотрудничество Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности, а также ряд реформ, касающихся первым делом борьбы с коррупцией.

Напомним, по словам директора Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктора политических наук Игоря Петренко, встреча Зеленского и Байдена может принести Украине расширение стратегического сотрудничества с США, в частности в оборонной сфере. Для США, по его мнению, этот визит также важен, ведь поддержкой Украине они могут показать, что, несмотря на ситуацию в Афганистане, могут защищать свои ценности и помогать молодым демократиям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Белый Дом будет настаивать на том, чтобы США показали свою конкретику в вопросе членства Украины в НАТО.

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