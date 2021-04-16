Зеленский рассказал о своих переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что наша страна делала запрос на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако в Кремле проигнорировали украинскую сторону. Об этом он сообщил в интервью французской газете "Le Figaro", передает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

По его словам, запрос на переговоры с Путиным в Офисе президента отправляли после 26 марта, когда из-за обстрела российских боевиков погибло четыре украинских солдата, а двое получили ранения. Он отметил, что попросил главу ОП Андрея Ермака связаться с Путиным, однако разговора не было из-за игнорирования Москвы.

Также он заявил, что в Кремле сообщали о том, что якобы запроса не было. Это является показателем того, что Россия не хочет окончания войны на Донбассе. Президент сказал, что он позвонил, а ему никто не ответил, что также можно воспринимать как реакцию на инициативы Украины.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма Россией в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума".

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