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Зеленский рассказал о непростом разговоре с Байденом о членстве Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с президентом США Джо Байденом о членстве Украины в НАТО

сегодня, 08:42
Автор:

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал, что во время его официального визита в Вашингтон у него состоялся получасовой разговор с президентом США Джо Байденом, который касался именно членства Украины в НАТО. Как информирует издание "Комментарии", об этом президент Зеленский рассказал в интервью каналу "CNN".

Зеленский рассказал о непростом разговоре с Байденом о членстве Украины в НАТО

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

По словам главы государства, он не услышал чего-то нового от американского коллеги, потому что и ранее Байден публично выражал позицию, что Украина должна быть в Североатлантическом Альянсе, но это было исключительного его личное мнение. Владимир Зеленский отметил, что он согласился с позицией Байдена, лишь отметив, что, если бы США официально заявили о том, что Украина должна стать полноправным членом НАТО уже сейчас, то другие страны-члены Альянса прислушались бы к позиции лидера НАТО, а некоторые, возможно и вовсе поменяли свою позицию.

Зеленский уточнил, что в целом на эту тему общение с президентом США длилось до получаса.

По мнению президента, официальная позиция США относительно членства Украины в НАТО формируется под влиянием "советов некоторых лидеров крупных европейских стран".

Также читайте на портале "Комментарии" — во время встречи в Белом Доме президент Зеленский презентовал Джо Байдену План трансформации Украины с конкретными инвестиционными проектами и предложениями Киева.

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Источник: https://edition.cnn.com/videos/tv/2021/09/12/gps-0912-zelensky-ukraine-russia.cnn
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