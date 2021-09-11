Зеленский предложил Байдену план: в чем он состоит

Во время своего официального визита в США президент Зеленский предложил своему американскому коллеге Байдену конкретный и поэтапный план экономической трансформации Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Европейской правде" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента Украины

Посол отметила, никто не говорит, что Украина уже провела все необходимые реформы и украинская экономика работает, как часы, но пока реформы продолжаются у нас есть план, как при помощи американских партнеров запустить экономику, ускорить ее развитие. Именно поэтому командой президента было разработано в Украине огромное количество проектов, которые были презентованы на ключевых встречах, которые были у украинской делегации в Пентагоне, Министерстве энергетики, Минторговли и, конечно же, в Белом Доме.

Оксана Маркарова отметила, Украиной было представлено, что именно мы хотим изменить в инфраструктуре, аграрной сфере, энергетике и других важных сферах.

По словам дипломата, перед Украиной сегодня стоит две главные задачи. С одной стороны, усиливать обороноспособность, а, с другой стороны, усиливать экономическую составляющую, привносить в эту сферу что-то новое.

Оксана Маркарова рассказала, что по итогам встреч президента и презентации плана, в котором представлено нынешнее состояние дел в каждом из секторов и реальные проекты со сметами, было достигнуто ряд соглашений и подписано важные документы о сотрудничестве, как с государственными институтами США, так и с американским бизнесом.

Читайте также на "Комментариях" — Посол Украины в США Оксана Маркарова выступила против Постановления о том, чтобы получить статус основного союзника вне НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!