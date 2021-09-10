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Зеленский рассказал о важном решении, если встреча в «Нормандском формате» все же состоится

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на предметную встречу с президентом России Владимиром Путиным

сегодня, 13:21
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что, если все же удастся провести встречу в "Нормандском формате", то ее главный результат может состоять в том, что Москва согласиться дать команду боевикам отпустить часть политзаключенных. Как передает издание "Комментарии", об этом Владимир Зеленский заявил на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию", сообщает "Украинская правда".

Зеленский рассказал о важном решении, если встреча в «Нормандском формате» все же состоится

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский объяснил, предпринимая попытки как можно быстрее встретиться с президентом России Владимиром Путиным он преследуют лишь одну цель – добиться освобождения украинцев, которые находятся в заложниках Кремля и положить конец войне. Президент напомнил, что первая встреча в "Нормандском формате" принесла позитивные результаты. Тогда на воле оказалось более 100 человек, появились разговоры о разминировании территории.

Зеленский уверен, что в случае саммита в "Нормандском формате" результат обязательно придет, агрессор готов будет отпустить часть политзаключенных. Вот только в то, что Россия согласиться пойти на обмен по формуле "всех на всех" президент не очень верит. РФ никогда не меняет "всех на всех". Подытоживая, глава государства сказал, что будут освобождены сотни людей или нет – зависит только от одного человека, намекая на Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский заявил, что Украина укрепила армию, провела и продолжает проводить реформы, поэтому готова к вступлению в НАТО и ЕС уже сейчас, а не в какой-то неопределенной перспективе.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/10/7306695/
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