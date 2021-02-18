Зеленский принял важное решение в сфере национальной безопасности

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Гриниченко Дима
Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав совета национальной безопасности и обороны. Теперь одним из членов совета стала министр по вопросам ветеранов Юлия Лапутина. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Фото: ОП
Владимир Зеленский уже поставил подпись под соответствующим указом. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Лапутина занимает пост министра с недавних пор. В прошлом она работа в контрразведке и была генерал-майором Службы безопасности Украины.
Стоит отметить, что Зеленский обновил состав СНБО прямо накануне закрытого заседания 19 февраля, на котором должны принять жесткие решения для защиты национальной безопасности и обороны. Связано ли введение Лапутиной в СНБО с грядущим заседанием – неизвестно.
Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на народного депутата Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником этих каналов называют нардепа Виктора Медведчука.
Зеленский обвинил каналы в финансировании из России и заявил, что они работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО.
Министр культуры Александр Ткаченко назвал деятельность этих каналов информационным терроризмом и транслированием российской пропаганды. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Янукович сделал заявление по поводу событий на Майдане.
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