Сколько заработал глава МВД Аваков за декабрь и январь

Стало известно, какой была зарплата министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в декабре 2020 года и в январе 2021. За два месяца зимы глава силового ведомства заработал почти 100 тысяч гривен. Об этом сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос журналиста "Комментариев".

Аваков и Зеленский. Фото: Google

Таким образом, зарплата Арсена Авакова за декабрь 2020 года составила 38 тысяч 20 гривен. За январь 2021 года министр внутренних дел заработал 61 тысячу 867 гривен.

Также сообщается, что должностной оклад Авакова составляет 55 тысяч 30 гривен. Он имеет две надбавки в размере 11 тысяч 6 гривен за работу с документами, которые имеют государственную тайну, а также за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн.

Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года. Он является бессменным главой МВД по сегодняшний день в Кабминах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

С 2012 по 2014 год Аваков был народным депутатом от партии "Батькивщина". С 2005 по 2010 год был главой Харьковской областной государственной администрации.

В 2013 году занимал 118 место в списке 200 наиболее богатых людей Украины с состоянием в 98,9 миллионов долларов. После Евромайдана Аваков является единственным министром, который до сих пор не лишился своей должности.

С избрание Владимира Зеленского на пост президента в 2019 года в адрес Авакова звучала неоднократная критика, которая касалась провала реформы полиции и слишком долгое пребывание на посту министра.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько заработал министр юстиции Украины за декабрь и январь.

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