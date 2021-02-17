Янукович сделал заявление по событиям на Майдане

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Оленка Клочко
Адвокат четвертого экс-президента Украины опубликовал в своем Facebook обращение Виктора Януковича относительно сегодняшнего принятия Верховной Радой постановления о "Шестой годовщине евромайдана и событий Революции Достоинства".
Янукович обратился к украинцам. Фото: открытые источники
В заявлении Янукович в очередной раз называет Революцию Достоинства "вооруженным переворотом", а также предрекает, что утвержденное нардепами постановление снова расколет украинское общество и поделит его на побежденных и победителей.
По словам Януковича, о национальной свободе нельзя даже говорить, ведь властям свои условия диктуют иностранцы.
Четвертый экс-президент утверждает, что большинство украинцев знает, что в аннексии Крыма и войне на Донбассе виноват именно "Майдан, а точнее — его лидеры Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие".
Примечательно, что обращение Януковича написано на русском языке, и в самом начале он обращается к украинцам "дорогие соотечественники".
Напомним, сегодня Верховная Рада 296 голосами приняла постановление о шестую годовщину евромайдан и события Революции Достоинства, которые назвала ключевым моментом в развитии Украины.
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Правдоруб
сегодня, 21:56
Проблема Януковича была что он зажрался! Но лучше бы он был сейчас президентом Украины с теми ценами и курсом доллара! Чем этот геноцид против коренного населения Украины как сейчас который устроили Порошенко, Яценюк, Турчинов, Ахметов, Тигипко, а тепрь во всю продолжает Зеленский!!! У нас враги не только на границы но еще во всем парламенты, вместе с президентом и всеми олигархическими структурами!!!