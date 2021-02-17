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Янукович сделал заявление по событиям на Майдане

В обращении экс-президент критикует постановление Верховной Рады, которая называет революцию Достоинства ключевым моментом в развитии украинской государственности

сегодня, 21:45
Автор:

Оленка Клочко

Адвокат четвертого экс-президента Украины опубликовал в своем Facebook обращение Виктора Януковича относительно сегодняшнего принятия Верховной Радой постановления о "Шестой годовщине евромайдана и событий Революции Достоинства".

Янукович сделал заявление по событиям на Майдане

Янукович обратился к украинцам. Фото: открытые источники

В заявлении Янукович в очередной раз называет Революцию Достоинства "вооруженным переворотом", а также предрекает, что утвержденное нардепами постановление снова расколет украинское общество и поделит его на побежденных и победителей.

"Что же построено в стране за это время? Государство, где более половины населения живет за чертой бедности, из которого в поисках лучшей жизни за границу выехали более 10 млн граждан, где люди не чувствуют себя в безопасности, где царит беззаконие, где за инакомыслие преследуют и убивают, а преступники разгуливают на свободе или даже во власти ", — пишет экс-президент.

По словам Януковича, о национальной свободе нельзя даже говорить, ведь властям свои условия диктуют иностранцы.

"Украинцы, которые были не согласны с событиями 2014 года, остаются чужими в своей стране. До сих пор радикалы имеют монополию на правду и навязывают свою версию современной истории Украины. Прославление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными продолжают быть нормой жизни", — значится в обращении.

Четвертый экс-президент утверждает, что большинство украинцев знает, что в аннексии Крыма и войне на Донбассе виноват именно "Майдан, а точнее — его лидеры Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие".

Примечательно, что обращение Януковича написано на русском языке, и в самом начале он обращается к украинцам "дорогие соотечественники".



Напомним, сегодня Верховная Рада 296 голосами приняла постановление о шестую годовщину евромайдан и события Революции Достоинства, которые назвала ключевым моментом в развитии Украины.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10221134461683815&id=1012672209
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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 21:56

Проблема Януковича была что он зажрался! Но лучше бы он был сейчас президентом Украины с теми ценами и курсом доллара! Чем этот геноцид против коренного населения Украины как сейчас который устроили Порошенко, Яценюк, Турчинов, Ахметов, Тигипко, а тепрь во всю продолжает Зеленский!!! У нас враги не только на границы но еще во всем парламенты, вместе с президентом и всеми олигархическими структурами!!!

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