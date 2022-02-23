Зеленский потребовал от РФ гарантии безопасности для Украины

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Российской Федерации гарантий безопасности для Украины после признания Москвой псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Государственный глава отметил, что выступал с предложением к президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Об этом пишет РБК-Украины, ссылаясь на брифинг Зеленского и глав Литвы и Польши Гитанаса Науседы и Анджея Дуды.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

"Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия. Это не секрет, и я много раз предлагал президенту РФ сесть за стол переговоров и говорить. Ибо это вопрос диалога, а не вопрос условий", — сказал президент Украины.

Отметим, что сегодня мир рассматривает различные сценарии дальнейшего развития событий вокруг Украины, но наиболее вероятны два из них. И какой из этих сценариев выберет Путин – станет известно уже в ближайшие дни. По словам нардепа от "Слуги народа" Егора Чернева, первый сценарий мы увидели сразу – т.н. "прыжок мангуста". Это тактика стремительных прыжков к эскалации, с короткими остановками и приглашением Украины и Запада к переговорам по поводу недопустимых для нас уступок и капитуляции.

Егор Чернев считает, что этот сценарий выгоден для Кремля, поскольку позволяет избежать тотальной широкомасштабной войны. К тому же им бы хотелось склонить Украину к капитуляции без оккупации.

Есть и второй сценарий, вероятность которого значительно выросла после отказа Украины и Запада от дальнейших переговоров с Кремлем по поводу капитуляции. "Он также абсолютно очевиден и предусматривает провокацию столкновения между украинскими войсками и регулярной российской армией на Донбассе

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