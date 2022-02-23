В «Слуге народа» рассказали о двух сценариях по Украине, между которыми колеблется Путин

Сегодня мир рассматривает различные сценарии дальнейшего развития событий вокруг Украины, но наиболее вероятны два из них. И какой из этих сценариев выберет Путин – станет известно уже в ближайшие дни. Как сообщает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Первый сценарий мы увидели сразу – т.н. "прыжок мангуста". Это тактика стремительных прыжков к эскалации, с короткими остановками и приглашением Украины и Запада к переговорам по поводу недопустимых для нас уступок и капитуляции. Не случайно после признания так называемых "ЛДНР" в Кремле некоторое время не давали однозначного ответа, в каких границах они признали эти территориальные недоразумения. Этот вопрос был выставлен на торги. После того как стало ясно, что ни Украина, ни Запад торговаться не будут, Путин объявил, что признает недореспублики в пределах Луганской и Донецкой областей", – отметил нардеп.

Он добавляет, что дальше в рамках этого сценария "прыжков" может быть наступление террористов и "ихтамнетов" на Донбассе. Они могут попытаться прорваться и захватить несколько городов, а затем, в случае успеха, снова остановиться, ожидая капитуляции. Так, небольшими скачками они могут планировать продвигаться вглубь территории Украины.

Егор Чернев считает, что этот сценарий выгоден для Кремля, поскольку позволяет избежать тотальной широкомасштабной войны. К тому же им бы хотелось склонить Украину к капитуляции без оккупации.

Политик отмечает, что есть и второй сценарий, вероятность которого значительно выросла после отказа Украины и Запада от дальнейших переговоров с Кремлем по поводу капитуляции.

"Он также абсолютно очевиден и предусматривает провокацию столкновения между украинскими войсками и регулярной российской армией на Донбассе. После того как по российскому телевидению покажут несколько "русских мальчиков", убитых "вероломной хунтой", Путин может дать приказ о наступлении на всей протяженности границ. Остановить эти безумные сценарии простыми санкциями будет очень тяжело. Во-первых, они имеют значительный временной лаг между внедрением и разрушительными последствиями. Во-вторых, в Кремле рассчитывают, как заявил Медведев, что после завершения операции через некоторое время Запад сам предложит переговоры и начнет отменять санкции – рассказал Егор Чернев.

По его словам, во-первых, Украина должна разработать симметричный военно-технический ответ, который может включать в себя расширенный и быстрый ленд-лиз в случае агрессии или направления миротворцев на линию разграничения. Во-вторых, предусмотреть на законодательном уровне, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока не будет прекращена агрессия, освобождена украинская территория, деоккупированы Крым и Донбасс.

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