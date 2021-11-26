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Зеленский ожидает, что Байден и Путин обсудят освобождение политзаключенных из Украины

В сентябре Украина передала США список украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в России, а также на оккупированных территориях Крыма и Донбасса

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Наша страна надеется, что во время переговоров американского главы Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина обсудят проблему освобождения наших политических заключенных. Их, с нарушением законов, держат на территории РФ, на временно оккупированных территориях в Крыму и Донецком регионе. Об этом глава государства рассказал во время сегодняшнего пресс-марафона, пишет "УНИАН".

Зеленский ожидает, что Байден и Путин обсудят освобождение политзаключенных из Украины

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По его словам, украинская сторона ждет эту встречу, где будут разговаривать американский президент и президент России. Им передали список. Поэтому мы ждем, что на их уровне будет упоминаться эта проблема.

Владимир Зеленский отметил, что существуют разные списки наших политзаключенных.

Есть список, который мы озвучиваем во время Минских встреч, существует такой по крымским татарам, также есть список пленных украинцев, которые сейчас находятся на территории РФ. Все это мы имеем и пытаемся решить эту проблему.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский ответил, почему до сих пор живет на государственной даче . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет право проживать на государственной даче, однако планирует уехать оттуда. При этом украинский лидер подчеркнул, что журналисты не имели права использовать дроны над принадлежащими государству объектами, но все равно это сделали. Кроме того, глава государства подчеркнул, что выполнил свое обещание и некоторые госдачи переданы детям, живущим без родителей.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский публично объявил Ахметову войну . Владимир Зеленский косвенно обвинил Рината Ахметова в том, что его компании шантажируют власть угрозами энергетического кризиса, а сам бизнесмен может быть причастен к спецоперации спецслужб РФ.


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Источник: https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-ochikuye-shcho-bayden-i-putin-obgovoryat-zvilnennya-ukrajinskih-politv-yazniv-novini-ukrajina-11623093.html
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