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Зеленский объяснил, почему Путин угрожает Украине войной

Президент Зеленский рассказал, почему Россия стягивает войска к границе и угрожает Украине большой войной

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Россия продолжает массово стягивать войска к границе и угрожать большой войной нашей стране. Об этом глава государства сообщил в интервью журналу "Time" во время своего визита в зону ООС на Донбассе. 

Зеленский объяснил, почему Путин угрожает Украине войной

Владимир Зеленский

По словам гаранта, Россия хочет показать свою силу и заставит украинцев чувствовать страх. Он отметил, что в Москве хотят, чтобы Украина боялась и Западные страны боялись силы Кремля и его могущества. Президент подчеркнул, что никакого секрета здесь нет.

Зеленский сказал, что Россия устроила эскалацию на Востоке Украины для того, чтобы продемонстрировать миру тот факт, что поддержка Западом Украины является фикцией. По его словам, это своеобразная проверка прочности партнерства Украины и Западных стран.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения на территорию Украины.

С июля 2020 года в зоне конфликта на Донбассе действовал режим полного прекращения огня, который продлился до конца года. С начала 2021 года Россия начала обострение ситуации на линии фронта, увеличив количество обстрелов. С начала года на фронте погибло 26 украинских воинов. В последние две недели Россия стягивает войска к границе с Украиной и грозит нашей стране большой войной. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в ТКГ рассказали о планах Путина.

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Источник: https://time.com/5954068/zelensky-ukraine-russia-standoff/
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