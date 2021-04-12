Обострение на Донбассе: в ТКГ рассказали, что будет делать Путин

Представитель Донецка в украинской делегации в минской ТКГ Сергей Гармаш рассказал о том, что будет делать Россия на Донбассе и оценил возможность наступления страны-агрессора в ОРДЛО. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Боевики России на Донбассе

По его словам, Путин отдает себе отчет в том, что в войне против Украины не получится повторить грузинский сценарий 2008 года. Он отметил, что сейчас в Кремле меняют свои планы на ходу из-за того, что Украину поддержали в НАТО, "большой Семерки" и на Западе. Гармаш сказал, что Путин, скорее всего, не пойдет на сценарий с введением "миротворцев" для "защиты российских граждан".

Представитель украинской делегации также рассказал, что в Донецке сейчас минируют мосты для того, чтобы якобы "обезопасить себя от наступления ВСУ". Он отметил, что это может быть провокацией или запугиванием местного населения для того, чтобы устроить мобилизацию. Гармаш выразил уверенность, что Путину не удастся повторить опыт Грузии 2008 года, ведь он понимает, что Украина — не Грузия.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского не исключают агрессии со стороны России.

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