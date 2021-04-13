Что Зеленский ожидает от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил в интервью CNN, какие шаги навстречу Украине должен сделать президент США — Джо Байден. По словам главы государства, американский лидер должен прилагать больше усилий, чтобы сдержать Российскую Федерацию и поставить точку в войне на Востоке Украины. Одной словесной и санкционной поддержки мало, чтобы урегулировать вопрос Донбасса и помочь Украине вступить в НАТО.

Владимир Зеленский объяснил какие шаги ожидает от Байдена. Фото: 5.ua

В интервью Владимир Зеленский подчеркивает, что США остается "хорошим другом" для Украины. Однако сейчас государству нужно еще больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки на пути в НАТО.

"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами ", — подчеркнул Владимир Александрович.

На фоне нагнетания Россией ситуации на Донбассе, в Крыму и на границе, Украина активизировала тему вступления в НАТО. Какие перспективы? Что мешало сделать это раньше? С этими вопросами портала "Комментарии" помогли разобраться эксперты. Их мысли смотрите здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Североатлантическом Альянсе снова отметили сотрудничество с Украиной и ее военнослужащими. Впервые за историю существования НАТО, официальные аккаунты объединения опубликовали информацию на украинском языке. Событие уже "взорвало" информационное пространство нашей страны. В своем сообщении сотрудники пресс-службы НАТО вспомнили, что украинцы стали первыми представителями страны-партнера, которые принимали участие в Силах реагирования НАТО. Это, вероятно, касается регулярных учений, которые отечественные военнослужащие регулярно проводят с армией НАТО на украинской территории. Текст сообщения можно найти в нашем материале.

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