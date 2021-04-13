logo
Русский Українська

BTC/USD

60762.49

ETH/USD

2167.29

LTC/USD

249.76

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Что Зеленский ожидает от Байдена
commentss НОВОСТИ Все новости

Что Зеленский ожидает от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от США более решительных шагов

сегодня, 07:55
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил в интервью CNN, какие шаги навстречу Украине должен сделать президент США — Джо Байден. По словам главы государства, американский лидер должен прилагать больше усилий, чтобы сдержать Российскую Федерацию и поставить точку в войне на Востоке Украины. Одной словесной и санкционной поддержки мало, чтобы урегулировать вопрос Донбасса и помочь Украине вступить в НАТО.

Что Зеленский ожидает от Байдена

Владимир Зеленский объяснил какие шаги ожидает от Байдена. Фото: 5.ua

В интервью Владимир Зеленский подчеркивает, что США остается "хорошим другом" для Украины. Однако сейчас государству нужно еще больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки на пути в НАТО.

"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами ", — подчеркнул Владимир Александрович.

На фоне нагнетания Россией ситуации на Донбассе, в Крыму и на границе, Украина активизировала тему вступления в НАТО. Какие перспективы? Что мешало сделать это раньше? С этими вопросами портала "Комментарии" помогли разобраться эксперты. Их мысли смотрите здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Североатлантическом Альянсе снова отметили сотрудничество с Украиной и ее военнослужащими. Впервые за историю существования НАТО, официальные аккаунты объединения опубликовали информацию на украинском языке. Событие уже "взорвало" информационное пространство нашей страны. В своем сообщении сотрудники пресс-службы НАТО вспомнили, что украинцы стали первыми представителями страны-партнера, которые принимали участие в Силах реагирования НАТО. Это, вероятно, касается регулярных учений, которые отечественные военнослужащие регулярно проводят с армией НАТО на украинской территории. Текст сообщения можно найти в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2021/04/12/europe/ukraine-zelensky-front-lines/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ