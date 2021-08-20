Зеленский об отношениях ФРГ с Украиной и Россией: у Германии не получится усидеть на двух стульях

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Корж Антон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото - Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германии в отношениях с Россией и Украиной не удастся реализовать политику "усидеть на двух стульях". Проблема в том, что расстояние между этими двумя условными "стульями" все сильнее увеличивается, рассказал глава государства в интервью НВ и ряду иностранных СМИ.
Зеленский считает, что у канцлера ФРГ Ангелы Меркель очень непростая позиция, так как она хочет и помочь Украине и сохранить добрые отношения с Россией. Но реализовывать такой же подход и в будущем у Германии уже не получится в силу объективных причин.
Отметим, Киев настоятельно просил Ангелу Меркель найти в своем графике время и остаться в Киеве на саммит "Крымской платформы" 23 августа, но пока что в немецком правительстве ответили отказом из-за плотного графика канцлера. Кстати, во время пребывания в Киеве Меркель получит от Зеленского орден.
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