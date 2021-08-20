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Зеленский об отношениях ФРГ с Украиной и Россией: у Германии не получится усидеть на двух стульях

По мнению президента, у Германии не получится реализовать политику "двух стульев"

сегодня, 15:18
Автор:

Корж Антон

Зеленский об отношениях ФРГ с Украиной и Россией: у Германии не получится усидеть на двух стульях

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото - Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германии в отношениях с Россией и Украиной не удастся реализовать политику "усидеть на двух стульях". Проблема в том, что расстояние между этими двумя условными "стульями" все сильнее увеличивается, рассказал глава государства в интервью НВ и ряду иностранных СМИ.

Зеленский считает, что у канцлера ФРГ Ангелы Меркель очень непростая позиция, так как она хочет и помочь Украине и сохранить добрые отношения с Россией. Но реализовывать такой же подход и в будущем у Германии уже не получится в силу объективных причин.

"Я думаю, что есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Российской Федерацией. Я считаю, что — если хотите, мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, — так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается", — добавил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — в преддверии визита Ангелы Меркель в Украину стало известно о том, что немецкий канцлер осуществит вояж в столицу России 20 августа. Меркель намерена обсудить с российским президентом окончание строительства проблемного проекта "Северный поток-2". В России заявили, что нет никаких преград, чтобы проект был успешно введен в эксплуатацию. 23 августа должно быть официально объявлено о том, что строительство завершено.

Отметим, Киев настоятельно просил Ангелу Меркель найти в своем графике время и остаться в Киеве на саммит "Крымской платформы" 23 августа, но пока что в немецком правительстве ответили отказом из-за плотного графика канцлера. Кстати, во время пребывания в Киеве Меркель получит от Зеленского орден.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-o-putine-merkel-severnyy-potok-2-i-russkiy-bolshoe-intervyu-novosti-ukrainy-50178525.html
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