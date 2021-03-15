Зеленский может лишиться должности президента из-за скандала, – журналист

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Гриниченко Дима
Президент Украины Владимир Зеленский может подвергнуться процедуре импичмента из-за скандала со срывом якобы операции по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в интервью Дмитрию Гордону.
Фото: ОП
По словам Бутусова, Владимир Зеленский может подвергнуться импичменту по примеру скандала с отелем Уотергейт, когда президент США Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку. В такой же ситуации может оказаться президент Украины из-за скандала со срывом операции по задержанию "вагнеровцев".
Он отметил, что нужно заставить власть защищать национальные интересы и действовать профессионально. Бутусов сказал, что необходимо провести расследование скандала при помощи спецслужб, а не пытаться укрыть нарушителей.
Журналист заявил, что заданием украинского общество сегодня является то, чтобы президент Украины Зеленский должен взять на себя ответственность за провал операции, начать расследование и установить, кто именно из участников совещания предатель.
Справка: в 2020 году на территории Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнер", которых позже выдали в Россию. После этого журналист Юрий Бутусов заявил, что эта ситуация является следствием провала совместной операции украинских, американских и турецких спецслужб по выманиванию и задержанию российских боевиков.
Боевики ЧВК "Вагнер" участвовали в войне на Донбассе и были причастны к сбитию украинского ИЛ-76 над Луганским аэропортом и катастрофе малайзийского боинга MH-17.
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