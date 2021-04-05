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Зеленский, Меркель и Макрон проведут переговоры без Путина

Разговор ожидается уже на этой неделе

сегодня, 11:10
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без участия главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственный источник.

Зеленский, Меркель и Макрон проведут переговоры без Путина

Нормандская четверка

Сообщается, что дипломатический диалог между лидерами Украины, Франции и Германии должен состояться уже на этой недели. Главы государств обсудят вопрос мирного урегулирования войны на Донбассе и координацию позиций участников переговоров. Такой разговор должен был состояться сразу после того, как Меркель и Макрон поговорили с президентом России Владимиром Путиным. Он не состоялся сразу по техническим причинам, так как стороны не могли согласовать время. 

Другой источник сообщил, что о дате и времени разговора Зеленского с европейскими партнерами информации пока нет, однако отметил, что диалог и правда планировался еще несколько недель назад из-за обострения ситуации на Донбассе со стороны России. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Зеленский поехал в Катар.

Читайте также о встрече Зеленского и Байдена. 


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Источник: https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-merkel-i-makron-obsudjat-donbass-bez-putina.html
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