Зеленский, Меркель и Макрон проведут переговоры без Путина

Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без участия главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственный источник.

Нормандская четверка

Сообщается, что дипломатический диалог между лидерами Украины, Франции и Германии должен состояться уже на этой недели. Главы государств обсудят вопрос мирного урегулирования войны на Донбассе и координацию позиций участников переговоров. Такой разговор должен был состояться сразу после того, как Меркель и Макрон поговорили с президентом России Владимиром Путиным. Он не состоялся сразу по техническим причинам, так как стороны не могли согласовать время.

Другой источник сообщил, что о дате и времени разговора Зеленского с европейскими партнерами информации пока нет, однако отметил, что диалог и правда планировался еще несколько недель назад из-за обострения ситуации на Донбассе со стороны России.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Зеленский поехал в Катар.

Читайте также о встрече Зеленского и Байдена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!