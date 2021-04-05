Стало известно, когда Зеленский встретится с Байденом

Новая посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о подготовке встречи главы государства Владимира Зеленского и нового президента США Джо Байдена. Об этом она сообщила в интервью изданию "Радио Свобода".

Джо Байден

По ее словам, представители Офиса президента Украины и дипломаты нашей страны ведут активную работу по подготовке и организации встречи Президента Владимира Зеленского с президентом Джо Байденом.

Она отметила, что Министерство иностранных дел, Офис президента и она лично работают над тем, чтобы организовать визиты. Это касается и визитов в США чиновников разных уровней, визита президента, а также приглашения президента США посетить нашу страну.

Маркарова подчеркнула, что на сегодняшний день провести личную встречу между главами государств мешает бушующая пандемия. Она сказала, что вопрос визитов и встреч между президентами зависит сейчас не только от политической воли или графиков, но и от ситуации с распространением COVID-19.

Справка: Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года, набрав рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу официально утвердила коллегия выборщиков. Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым американским президентом на момент инаугурации — на пост он заступил в возрасте 78 лет.

2 апреля Байден провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил о поддержке Украины в войне с Россией, а также выразил надежду на продолжение реформ в нашей стране.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет в случае большой войны с Россией.

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