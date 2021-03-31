В ожидании тет-а-тета Зеленского и Байдена: о чем должны поговорить президенты США и Украины

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин уверяет, что президент США Джо Байден, инаугурация которого состоялась более двух месяцев назад, намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Комментарии" узнали у экспертов, что могут обсудить Зеленский и Байден во время первого личного общения.

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"Байден сейчас сосредоточен на решение проблемы корона-кризиса"

Политтехнолог, партнер SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA", член IGAPA лидер партии Национальная платформа Екатерина Одарченко считает, что следует обратить внимание на ряд отчетов по поводу Украины, опубликованных официальными органами США. В том числе Госдепом.

"Там подняты неприятные для нас моменты. И касательно дезинформации, которая шла из Украины во время американских выборов (за что уже введен ряд санкций). И касательно слабого прогресса с реформами, особенно судебной системы. Темы старые и неприятные. Так что разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, когда бы он не состоялся, может базироваться вокруг этих тем. И, конечно, будет поднята тема российской агрессии, оккупации Крыма, части Донбасса", — прогнозирует Екатерина Одарченко.

При этом она отмечает, что Байден сейчас сосредоточен на решение проблемы корона-кризиса. Вакцинация, восстановление экономики – в приоритете. А внешнеполитические приоритеты – точно не украинское направление. Есть главный раздражитель – Китай. Есть Иран, Северная Корея. Есть та же Россия, в выстраивании взаимоотношений с которой уже будет учитываться украинский фактор. Так что, подчеркивает Екатерина Одарченко, не стоит особо переживать и вопрошать "почему Байден не звонит?". Тем более, что отношения между официальными Вашингтоном и Киевом строятся не звонками и не их количеством.

"Звонок Байдена Зеленскому уже стал мемом"

Политолог-международник Виктория Закревская отмечает, что звонок Байдена Зеленскому уже стал мемом, главным желанием украинской оппозиции. Но, подчеркивает она, отношения Украины и США строятся не по телефону, а усилиями тысяч госслужащих с обеих сторон.

"Нравится это кому-то в Украине или нет, но проблем в коммуникации между Украиной и США – нет. Главным переговорщиком по Америке является глава Офиса президента Андрей Ермак. Он признан эффективным не только президентом Зеленским, но и американскими коллегами. Его недавний разговор с советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном приоткрывает завесу над основными темами для переговоров: поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержка стремления Украины в НАТО, стратегическое партнерство двух стран и поддержка инициатив Зеленского по борьбе с коррупцией и проведению реформ", — отмечает политолог-международник.

Таким образом, продолжает Виктория Закревская, прорабатывалась повестка дня будущего разговора глав государств.

"Вопросы безопасности остаются приоритетом сотрудничества, — уверена она. — А конструктив в коммуникации – это результат признания американской стороной усилий украинской власти по невмешательству в избирательный процесс в США".

Напомним, в США разрабатывают "паспорт вакцинации". Известно, каким он будет.

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