В ожидании тет-а-тета Зеленского и Байдена: о чем должны поговорить президенты США и Украины

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Таисия Ерохина
Временная поверенная по делам США в Украине Кристина
Квин уверяет, что президент США Джо Байден, инаугурация которого состоялась
более двух месяцев назад, намерен провести телефонный разговор с президентом
Украины Владимиром Зеленским. "Комментарии" узнали у экспертов, что могут
обсудить Зеленский и Байден во время первого личного общения.
Фото из открытых источников
Политтехнолог, партнер SIC Group, Глава
Института демократии и развития "PolitA", член IGAPA лидер партии
Национальная платформа Екатерина Одарченко считает, что следует обратить
внимание на ряд отчетов по поводу Украины, опубликованных официальными органами
США. В том числе Госдепом.
"Там подняты неприятные для нас моменты. И
касательно дезинформации, которая шла из Украины во время американских выборов
(за что уже введен ряд санкций). И касательно слабого прогресса с реформами,
особенно судебной системы. Темы старые и неприятные. Так что разговор
президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, когда бы
он не состоялся, может базироваться вокруг этих тем. И, конечно, будет поднята
тема российской агрессии, оккупации Крыма, части Донбасса", — прогнозирует
Екатерина Одарченко.
При этом она отмечает, что Байден сейчас
сосредоточен на решение проблемы корона-кризиса. Вакцинация, восстановление
экономики – в приоритете. А внешнеполитические приоритеты – точно не украинское
направление. Есть главный раздражитель – Китай. Есть Иран, Северная Корея. Есть
та же Россия, в выстраивании взаимоотношений с которой уже будет учитываться
украинский фактор. Так что, подчеркивает Екатерина Одарченко, не стоит особо
переживать и вопрошать "почему Байден не звонит?". Тем более, что отношения
между официальными Вашингтоном и Киевом строятся не звонками и не их
количеством.
Политолог-международник Виктория Закревская
отмечает, что звонок Байдена Зеленскому уже стал мемом, главным желанием
украинской оппозиции. Но, подчеркивает она, отношения Украины и США строятся не
по телефону, а усилиями тысяч госслужащих с обеих сторон.
"Нравится это кому-то в Украине или нет, но
проблем в коммуникации между Украиной и США – нет. Главным переговорщиком по
Америке является глава Офиса президента Андрей Ермак. Он признан эффективным не
только президентом Зеленским, но и американскими коллегами. Его недавний разговор
с советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном приоткрывает
завесу над основными темами для переговоров: поддержка суверенитета и территориальной
целостности Украины, поддержка стремления Украины в НАТО, стратегическое
партнерство двух стран и поддержка инициатив Зеленского по борьбе с коррупцией
и проведению реформ", — отмечает политолог-международник.
Таким образом, продолжает Виктория Закревская,
прорабатывалась повестка дня будущего разговора глав государств.
"Вопросы безопасности остаются приоритетом
сотрудничества, — уверена она. — А конструктив в коммуникации – это результат
признания американской стороной усилий украинской власти по невмешательству в
избирательный процесс в США".
Напомним, в США разрабатывают "паспорт
вакцинации". Известно, каким он будет.
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